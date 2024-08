La Reina Sofía, firme apoyo a Felipe VI en la Copa del Rey Mapfre a pesar del luto

La Reina Sofía ha reaparecido en Mallorca para brindar su apoyo a su hijo, el Rey Felipe VI, en la última jornada de la Copa del Rey Mapfre. A pesar de estar atravesando un momento difícil tras la pérdida de su tío segundo, el Príncipe Miguel de Grecia, doña Sofía no ha dudado en estar presente en este importante evento deportivo. La Reina emérita llegó al Real Club Náutico de Palma de Mallorca y se embarcó en una lancha para seguir de cerca las últimas pruebas en las que competía el AIFOS, la embarcación del Rey. Su presencia fue especialmente significativa, ya que hacía años que no se la veía en este lugar emblemático. Con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en una ubicación no revelada de Palma de Mallorca y la Reina Letizia cumpliendo con sus deberes en los Juegos Olímpicos de París, doña Sofía se convirtió en el principal apoyo de Felipe VI durante la competición. Vestida con una elegante blusa azul eléctrico y pantalones blancos a juego, se mostró radiante y animada, apoyando a su hijo y respondiendo llamadas telefónicas. Este gesto de la Reina Sofía no solo subraya su compromiso con la familia, sino también su fortaleza y dedicación en momentos cruciales. La imagen de la mujer del Rey Juan Carlos en alta mar demuestra el apoyo incondicional y mutuo que caracteriza a la familia real española.

