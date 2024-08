Junko sigue viviendo con normalidad en el piso que Isabel Pantoja quiere vender, resistiendo la presión

La guerra entre Isabel Pantoja y Junko sigue sin tregua. Según ha revelado Paloma García Pelayo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, la tonadillera ha enviado varios burofaxes a su cuñada informándole de la venta del piso en el que vive, sin embargo, ella no los ha recogido. Además, tal y como han desvelado en el programa, la pasada noche del miércoles a las 21:00, unos compañeros que estaban cerca del edificio vieron cómo una amiga de Junko entraba al inmueble con una bolsa de comida preparada. La amiga estuvo en el edificio y se la pudo ver desde la calle. La viuda de Bernardo Pantoja, según Paloma, está siguiendo el consejo de su abogada y prácticamente no sale de su casa. Paloma también ha aclarado que Junko no es una okupa al uso, ya que es la viuda de uno de los herederos. Isabel recuperó la titularidad de la vivienda porque todos los herederos firmaron ante notario. La cantante compró la vivienda y la puso a nombre de su madre. Tras el fallecimiento de Doña Ana, la Pantoja solicita recuperar la titularidad de la propiedad. En unas imágenes exclusivas grabadas por el equipo de Europa Press, se puede ver ropa tendida y poco movimiento en la vivienda en la que continúa residiendo Junko. Hace unas semanas, la inquilina reaccionó ante el supuesto as en la manga que Isabel Pantoja tendría para que desaloje el piso, aunque ha evitado confirmar si tiene intención de quedarse en el piso el máximo tiempo posible

