Grecia se queda el billete de España y Alemania lanza un aviso a Francia

La selección griega masculina de baloncesto venció a Australia este viernes por 71-77, una victoria que eliminó del torneo de los Juegos Olímpicos de París a una España que no pudo vencer a Canadá, mientras que Alemania sacó sus credenciales de campeona del mundo y derrotó con autoridad a la anfitriona Francia El combinado griego mandó durante todo el encuentro gracias a un enorme parcial en el segundo periodo de 12-28, y, pese a que sufrió en la segunda mitad ante la reacción australiana. Los 'Boomers' se llegaron a poner 69-71 y posesión, pero no acertó y un triple de Toliopoulos dio aire a los de Vassilis Spanoulis para quedarse con la victoria y trasladar toda la presión a lo de Sergio Scariolo, que cayeron por poco ante una de las favoritas (88-85). El mejor del choque fue la estrella de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokoumpo, que firmó 20 puntos y 7 rebotes para ayudar a un equipo que ahora necesita esperar a lo que suceda este sábado en el Grupo C entre Serbia, Sudán del Sur y Puerto Rico. Por su parte, en el Grupo B, dos de las candidatas a llegar lejos como la anfitriona Francia y la campeona del mundo Alemania se midieron ya clasificadas para los cuartos de final y en busca de decidir quién pasaba como primera de grupo, premio para los alemanes, claros vencedores por 71-85 ante un rival que está dejando dudas. El combinado germano fue muy superior y ni siquiera se inmutó por el ambiente en el Pierre-Mauroy de Lille. Empezó mandando y un gran segundo cuarto en el que su rival se quedó en nueve puntos le permitió abrir una brecha en el marcador insalvable para los franceses donde su estrella, Victor Wenbanyama, no estuvo excesivamente bien pese a su 'doble-doble' de 14 puntos y 12 rebotes. Por su parte, Denis Schroeder y Franz Wagner anotaron cada uno 26 puntos para liderar a la campeona del mundo. En el otro encuentro de la jornada, Brasil se llevó una importante victoria ante Japón por 102-84 que le deja bien colocado para ser la otra tercera que pase a los cuartos de final. Los brasileños, liderados por un espectacular Bruno Caboclo (33 puntos y 17 rebotes), basaron su victoria en su mejor arranque y en su mejor final de partido, donde dejaron en once puntos a los japoneses.

Compartir nota: Guardar Nuevo