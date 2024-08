El boxeador español Ayoub Ghadfa supera los cuartos y se asegura medalla en +92 kilos

El boxeador español Ayoub Ghadfa aseguró este viernes otra medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Olímpicos de París después de superar con autoridad su combate de los cuartos de final del peso de +92 kilos, mientras que Rafa Lozano Jr no tuvo tanta suerte en . Ghadfa, actual campeón de Europa de los superpesados, volvió a dejar clara su ambición en la capital francesa y dominó casi siempre a su segundo rival en el 'ring', el armenio Davit Chaloyan, pese a tener que lidiar también con un inoportuno corte detrás de la zona de la oreja. El púgil marbellí de 25 años no quiso ser contemplativo y desde el principio trató de llevar la iniciativa ante un rival que prefirió más contraatacar, una táctica que no le salió demasiado bien. El español controló bien el combate y los jueces se lo premiaron dándole por decisión unánime el primer asalto. Ghadfa, a pesar de tener que ver cómo la árbitra paraba el combate por su corte, continuó con la misma táctica, mientras que Chaloyan, sabedor de que tenía que dar un paso adelante, se lanzó un poco más, sin éxito porque el segundo asalto fue también para el español. Al boxeador armenio no le quedaba más que lanzarse a por el 'k.o', pero su rival volvió a demostrar una gran condición física en una pelea de alta exigencia y terminó por certificar su medalla por decisión unánime para dar al boxeo español su segunda presea en Paris 2024 tras el pase también a las semifinales en -92 kilos de Enmanuel Reyes. Su rival por la final será el francés Djamili-Dini Aboudou Moindze La jornada, en cambio, no fue redonda porque Rafa Lozano Jr perdió su combate de cuartos de final de la categoría de -51 kg ante el dominicano Junior Alcántara por decisión dividida (2-3) y se quedó a las puertas de las medallas en su debut en este tipo de citas y sin poder emular a su padre y entrenador, Rafa Lozano. Combate muy igualado desde el principio, con un púgil dominicano muy rápido, ágil con las piernas y en la defensa, fue complicado entrar con golpes en estos primeros tres minutos. Ambos boxeadores bailaban y brincaban sobre el ring, con intercambios muy cortos y sin demasiados impactos, con mucho peso de la táctica. Los jueces le dieron el primer asalto, aunque por decisión dividida (2-3) al dominicano, lo que exigía al cordobés dar un paso más adelante. Alcántara entró en un juego psicológico, celebrando cada golpe, algo que los jueces suelen recriminar. Por momentos, Lozano corría para esquivar al dominicano, y los jueces dejaron para el último asalto el dueño de la medalla de, mínimo, bronce. Y eso se notó en el ring, porque ambos fueron más directos desde el principio de este definitivo asalto, aunque el acierto en esta igualada pelea estaba muy cotizada. Lozano metió un par de buenas manos, además vistosas para los jueces, y generó algo de dudas en Alcántara, que no paraba de moverse. El árbitro levantó el brazo del dominicano, vencedor por decisión dividida, y 'El Balín' no pudo evitar las lágrimas, consciente de que se le había escapado una gran oportunidad de colgarse una medalla olímpica en sus primeros Juegos. El cordobés no pudo emular a su padre Rafa Lozano, ahora seleccionador, que fue bronce en Atlanta 1996 y plata en Sydney 2000.

