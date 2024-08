Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, dolidos por la revelación del sexo de su bebé: "Me gustaría haberlo dicho yo"

En medio de constantes rumores y críticas desde que se conoció la noticia de su embarazo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han intentado disfrutar al máximo de esta nueva etapa en sus vidas. Finalmente, se ha hecho pública una de las noticias más esperadas: el sexo del bebé que esperan. Tras mantener la información en la más estricta intimidad, se ha revelado que Alejandra y Carlo están esperando un niño. El programa ‘TardeAr’ reveló en exclsuiva que el bisnieto de la difunta María Teresa Campos podría seguir con la tradición familiar y llevar el nombre de su padre y de su abuelo paterno, Carlo. En sus primeras declaraciones tras la filtración, Alejandra ha comentado: "Me da igual, yo no lo he ocultado, no tengo ninguna exclusiva que hacer, que más, no estoy enfadada, simplemente es algo que me gustaría haber dicho yo y ya está. A mí no se me ha roto nada". La colaboradora ha mostrado una actitud comprensiva, aunque con un claro deseo de haber podido anunciar el sexo del bebé personalmente. Sobre los rumores del nombre del bebé, la hija de Terelu ha aclarado: "No, no, es que yo no he dicho nada de nombre, el día que diga yo el nombre pues será lo que tenga que ser. Lo que diga la gente es lo que dice la gente, otra cosa es mi vida". En cuanto a las declaraciones de Edmundo Arrocet, quien se sentará en el plató de ‘De Viernes’ para hablar de ella, responde: "No tengo nada que decir de eso". También se ha mostrado firme al agregar: "No lo siento, no tengo nada que decir. Menos a cosas feas, yo no estoy para cosas feas, que las cosas feas otras personas…". La nieta de María Teresa Campos también ha reaccionado a los comentarios de su madre, quien ha mencionado que nunca la ha visto tan feliz. La modelo ha respondido: "Estoy súper feliz, ¿vale? Muchas gracias." Por su parte, Carlo Costanzia ha optado por el silencio respecto a la posible elección del nombre para su hijo. El actor se ha mostrado reservado tras la revelación del sexo del bebé y no ha confirmado si el niño llevará su nombre o el de su abuelo. A pesar de los contratiempos y rumores, Alejandra y Carlo continúan adelante con entusiasmo y alegría, preparándose para la llegada de su primer hijo.

Compartir nota: Guardar Nuevo