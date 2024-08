Uruguay cree que hay una "evidencia abrumadora" de la victoria opositora venezolana

Las autoridades de Uruguay han defendido este viernes que existe una "evidencia abrumadora" de la victoria de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del pasado fin de semana, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la victoria del presidente Nicolás Maduro a pesar de las críticas de la disidencia, que reivindica el triunfo de su candidato, Edmundo González. "En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada", ha manifestado el ministro de Exteriores uruguayo, Omar Paganini, en su perfil oficial en la red social X, antes conocida como Twitter. De este modo, Uruguay se suma a algunos países como Argentina o Estados Unidos que han declarado a González como el verdadero ganador de las elecciones, lo que ha desembocado en respuestas a nivel político por parte del Gobierno de Maduro, que se enfrenta a las críticas y dudas de gran parte de la comunidad internacional, incluidos algunos vecinos regionales con los que guarda buenas relaciones, como Colombia o México, entre otros. ECUADOR Y OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS SE SUMAN Más tarde, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reconocido a González como "legítimo ganador de las elecciones presidenciales" tras "las denuncias públicas de la grave crisis democrática" en el país y la "evidente manipulación" de los resultados. "La vieja política intentó, con fraude e irregularidades, usurpar el resultado real del proceso de escrutinio. Por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esta nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días", ha agregado. Noboa ha indicado en un comunicado que "el respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías". "En estos momentos cruciales y decisivos, tenemos la obligación moral, sin espacio para titubeos ni tibieza, a decir a viva voz de qué lado estamos", ha sentenciado. Por todo ello, el presidente ecuatoriano ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se respete "el sacrificio venezolano" y se sume al esfuerzo por "precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre". El CNE ha concedido a Maduro la victoria en las elecciones con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento obtenido por la candidatura de González. Una vez conocidos estos resultados, la oposición salió rápidamente al paso para reivindicar su victoria --que aseguran lograron con más de un 70 por ciento de los votos-- y exigir un recuento de actas respaldado a nivel internacional. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Costa Rica ha compartido un comunicado en el que el Gobierno del país "refuta la proclamación fraudulenta de que (Nicolás Maduro) ganó las elecciones", alegando que "es claro que (...) no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos". "Edmundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano cuya voluntad soberana debe respetarse", han sentenciado las autoridades costarricenses en su nota. En una nota de la misma naturaleza, el Gobierno guatemalteco ha manifestado su rechazo a "las acciones de Maduro para perpetuarse en el poder", ante "las irregularidades y denuncias públicas sobre el proceso electoral en Venezuela". El Ministerio de Exteriores guatemalteco ha lamentado que las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 no contaran "con las garantías correspondientes" y que no se respetase "la voluntad popular (...) expresada en las urnas", al tiempo que ha reiterado "su respaldo a la democracia" y "su disposición a colaborar con la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones diplomáticas que garanticen el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y el fortalecimiento de la democracia en la región". Asimismo, el presidente de Panamá, José Raúl Muino, ha manifestado en su cuenta en la red social X que "Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González como electo presidente de Venezuela" y ha ensalzado el respeto a la voluntad popular como base a la democracia".

