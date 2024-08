Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' revelan cómo se fraguó el robo conjunto a la oganización

Sin lugar a dudas uno de los momentos más divertidos y controvertidos de esta primera edición de 'Supeervivientes All Stars' fue el robo conjunto que cometieron todos los concursantes a una de las cabañas de producción en la que consiguieron diferentes dulces con los que sacir el hambre extremo que vivían en esos días. Tras ver las imágenes, los concursantes reconocían que había sido Lola la instigadora del robo recordando su edición en la que tuvo la opotunidad de robar uns galletitas por las que todos le preguntaron. Entre risas y anécdotas, el propio Jorge reconocía que el robo había tenido consecuencias en su casa y es que su mujer Alicia le reconoció que sus hijos se habían avergonzado de lo sucedido. Tras haber sufrido las consecuencias en la isla, Jorge reconocía que también le ha hablado a sus hijos de lo duro que fue el castigo ya que todo acto tiene su consecuencia. "Es el primer Guardia Civil que roba y ha sido en 'Supervivientes All Stars" apuntaba Alejandro. Una vez más con mucho sentido del humor, laa ganadora de esta edicón Marta Peñate apuntaba que cuando la llamaron para participar le dijeron que iba a hacer cosas que nunca había hecho. "Pensé que nunca había robado y lo hice" reconocía. A pesar de las bromas, los concursantes no se libraban de unaa bronca por parte de Sandra Barneda que les recordaba que este tipo de actos no están bien vistos en 'Supervivientes' ya que les resta credibilidad.

