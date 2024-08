Israel investiga a un predicador musulmán por enaltecer a Haniye durante una oración en Al Aqsa

La Policía de Israel ha abierto una investigación contra el predicador musulmán Ekrima Sabri después de que elogiara al fallecido líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, durante una oración en la mezquita Al Aqsa, la más grande de Jerusalén y ubicada en el complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas. En su sermón, Sabri señaló que "los habitantes de Jerusalén" tenían en sus oraciones al "mártir" Haniye, para quien pedían "misericordia". "Pedimos que reciba compasión y el paraíso", ha rogado el predicador musulmán en un discurso investigado por las autoridades israelíes por posible incitación al odio, recoge 'The Times of Israel'. Además, la Policía ha detenido este mismo viernes a un sospechoso de incitar al odio también durante los rezos en la mezquita Al Aqsa. Estos incidentes se producen en una jornada marcada por el funeral de Haniye en Doha, la capital de Qatar, y su posterior entierro en el cementerio de Lusail. Hamás ha hecho un llamamiento a un "día de furia" por la muerte del que era su líder. Haniye falleció el miércoles víctima de un ataque contra el edificio de Teherán, la capital de Irán, en el que se alojaba tras asistir a la toma de posesión del presidente Masud Pezeshkian. Hamás y sus socios han acusado directamente a Israel, que por el momento no se ha manifestado.

Compartir nota: Guardar Nuevo