Emma Carrasco no accede a la final de los 200 estilos de Paris 2024

La nadadora española Emma Carrasco no se pudo clasificar este viernes para la final de los 200 estilos de los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que el español Mario Mollá no superó las series matinales del 100 mariposa. La alegría española de la mañana en la piscina tuvo nombre propio: Emma Carrasco. La nadadora española, que compartió serie de clasificación del 200 estilos con la canadiense Summer McIntosh, campeona olímpica en 400 estilos, acabó en sexta posición su carrera con un tiempo de 2.11.54. Una marca que le permitió acceder a semifinales, ya que fue la duodécima mejor, pero que no pudo mejorar por la noche, donde nadó la prueba algo más lenta, en 2:12.27, finalizando séptima de su semifinal y decimoquinta en el cómputo general. Por su parte, Mario Mollá no corrió la misma suerte en los mariposa. El nadador español acabó su serie en la tercera posición con un tiempo de 52.27, por detrás del chino Juajun Sun y el sudafricano Chad le Clos. Pese a ello, su marca tan solo le bastó para acabar con el 25º mejor tiempo de la sesión, quedándose a medio segundo de la clasificación.

Compartir nota: Guardar Nuevo