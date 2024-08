Ana Peleteiro pasa sin problemas a la final de triple salto de Paris 2024

La atleta española Ana Peleteiro se clasificó sin problemas y por la vía rápida para la final del triple salto de longitud de los Juegos Olímpicos de París, donde parte como una de las favoritas, y dio la primera buena noticia en el estreno de las pruebas en el estadio. La gallega, actual campeona de Europa y bronce hace tres años en Tokio, necesitaba saltar 14.35 metros para sacar su billete para la pelea final por las medallas. Lo hizo en el primero de sus saltos, con 14.36, y luego ya no saltó más en su grupo donde estaban otras aspirantes a medalla como la cubana Leyanis Pérez, que marcó el mejor salto de todas las participantes con 14.68, y la jamaicana Shanieka Ricketts, que lo hizo con el segundo (14.47). Junto a estas tres saltadoras, favoritas para relevar en el trono olímpico a la ausente Yulimar Rojas, también pasaron otras candidatas al podio como la también cubana Liadagmis Povea (14.39) o la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (14.30). Por otro lado, en la jornada matinal, no hubo tan buenas noticias, con los tres representantes del 1.500 metros, Adel Mechal (3:35.81), Ignacio Fontes (3:37.50) y Mario García (3:37.90) deberán pasar por la repesca para estar en las semifinales tras no poder meterse entre los seis mejores de cada serie. Algo similar les pasó a las ochocentistas Lorena Martín (2:02.52) y Lorea Ibarzabal (2.00.71), que no pudieron meterse de forma directa en la final y necesitarán también la repesca, mientras que peor le fue a Marta García en los 5.000, donde quedó eliminada al finalizar décima (15:08.87) en una serie donde sólo pasaban las ocho primeras de cada serie.

