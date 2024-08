Sergio Scariolo: "No he hecho ninguna cuenta, el objetivo es darlo todo"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, pidió a su equipo "darlo todo" este viernes ante Canadá aunque son conscientes que puede que no les alcance para ganar, sin haber hecho "ninguna cuenta" de sus opciones de pasar a cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. "Hemos intentado prepararnos lo mejor posible y recuperar a los jugadores tocados, que todavía no sabemos nada, no hay ninguna decisión tomada sobre los que no están al cien por cien. Y obviamente con la conciencia de que jugamos contra el mejor equipo probablemente de este campeonato con excepción de Estados Unidos por lo que todo el mundo comenta", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB). El técnico italiano añadió que tendrán que ser "valientes" ante una Canadá favorita, siendo fieles a su espíritu de lucha. "Tenemos que ser valientes, tener confianza en la posibilidad de competir. Es obvio que la tarea es muy complicada. Viendo el extraordinario partido que jugamos el año pasado, sabemos que puede que no nos alcance, pero al menos ese es el objetivo que tenemos en todos los partidos: competir y darlo todo hasta el final con corazón, cabeza, valentía y mucha generosidad y espíritu de equipo", afirmó. Scariolo se refirió a la derrota en el pasado Mundial ante un equipo norteamericano aún más potente. "Respecto al año pasado, han potenciado el equipo de una manera brutal, han ampliado la rotación con un superclase como Murray, están también Nembhard, Lyles, son desde luego bastante mejores que el año pasado. Lo que tenemos que hacer es realmente tener mucha dureza, inteligencia, paciencia incluso, saber jugar independientemente del marcador", explicó. "Es obvio que cuando juegas contra un rival así no sólo harán grandes cosas sino también cometerás algún error, porque la intensidad y la velocidad a la que se tendrá que jugar te expondrá a ello. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Anímicamente todo el mundo está bien", añadió. Por otro lado, el seleccionador español afirmó que no ha hecho cuentas sobre las opciones de estar en cuartos de final. "No he hecho ninguna cuenta, sé que existen, pero en este momento sólo pensamos en prepararnos y jugar el mejor partido posible contra Canadá", darle la mayor oposición posible. No nos preparamos para un resultado sino para cada posesión, sacar la mejor decisión en ataque y en defensa", terminó. Por otro lado, Willy Hernangómez apuntó también que el partido es una "final" para seguir en Paris 2024. "Estamos bien, el equipo muy motivado, es un partido clave para nosotros, una final, empezamos con las finales. Hemos trabajado mucho el partido, lo hemos preparado bastante bien y no queda otra que darlo todo, dejarnos la piel y el corazón en el campo, y ojalá tengamos un poco de suerte y podamos ganar e ir a París", afirmó. "Tenemos en la cabeza el partido del Mundial del año pasado, sabemos lo que tenemos que hacer y creo que tenemos opciones de ganar. Un partido que va a ser larguísimo y muy físico, y tenemos que dar todo nuestro cuerpo y nuestra mente y ayudarnos unos a los otros. Ellos tienen atletas y jugadores con mucho talento, y nosotros tenemos un poco de todo", añadió. Willy insistió en el gen competitivo de una selección que ha demostrado carácter y unión más de una vez, como hace dos años para ganar el Eurobasket. "En este equipo nunca ha habido dudas, confiamos el uno en el otro, nos ayudamos, sabemos lo que podemos dar, sabemos que cuando las cosas se ponen difíciles mejor jugamos. Hay que estar muy concentrados y seguir el plan de partido de Sergio", terminó.

