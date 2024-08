Scariolo: "No hay ninguna decisión tomada sobre los que no están al cien por cien"

Marcq-en-Baroeul (Francia), 1 ago (EFE).-Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, explicó, tras el entrenamiento previo al partido del torneo olímpico de los Juegos de París 2024 que les enfrentará en Lille a la selección de Canadá que "no hay ninguna decisión tomada sobre los que no están al cien por cien", en referencia a los 'tocados' Rudy Fernández -único baloncestista con seis Juegos Olímpicos- y Santi Aldama.

"Hemos intentado preparar el partido lo mejor posible y recuperar a los jugadores tocados; pero os ahorro la pregunta al respecto, porque aún no sabemos nada y no hemos tomado aun una decisión acerca de los que no están al cien por cien", comentó Scariolo en clara referencia al capitán del equipo español y al jugador más emergente de la 'Familia' en estos Juegos, después del entrenamiento que tuvo lugar en la localidad de Marcq-en-Baroeul.

"Somos conscientes de que jugamos contra el mejor equipo de este campeonato después del de Estados Unidos, aparentemente; pero, por otro lado tenemos que ser valientes. Y tener confianza en la posibilidad de poder competir, explicó Scariolo con miras al partido de este viernes, en el que España buscará, en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, asimismo en las afueras de Lille, el pase a cuartos de final.

El torneo de baloncesto, cuya fase previa se disputa en Lille, se completará en la capital francesa, con las eliminatorias, a las que acceden los dos primeros de cada grupo así como los dos mejores terceros.

"Es obvio que la tarea es muy complicada. Viendo el partido del año pasado (en el Mundial, en el que Canadá -bronce al final- se impuso por 85-88, tras darle por completo la vuelta en el último cuarto), el extraordinario partido que jugaron contra nosotros, sabemos que puede que no nos alcance", dijo.

"Pero al menos, ese es el objetivo que tenemos en todos los partidos. No es tanto ganar sino competir, dándolo todo hasta el final, con corazón, con cabeza, con valentía. Y con mucha generosidad y con mucho espíritu de equipo", comentó el laureado técnico de Brescia.

"Son bastante mejores que el año pasado. Tenemos que tener mucha dureza, mucha inteligencia, mucha paciencia incluso, No podemos jugar con timidez, ni con miedo; ante un extraordinario rival. Luego ya veremos si nos alcanza", declaró Scariolo, que, cuestionado por Efe en la localidad de Marcq-en-Baroeul si, aún como está, curtido en mil batallas, este tipo de partidos todavía le dan un 'plus' de motivación especial, indicó: "Está claro que sí. Pero también el anterior. Y el anterior".

"Son partidos que, obviamente, da gusto jugar. Y cuando has competido en partidos de grandísimo nivel durante toda tu vida sabes que no es un partido más. Es un partido justo de los que te gusta jugar. Y tienes una ilusión especial de jugarlo", afirmó.

"Y, por supuesto, sabiendo que a veces, alguno de estos, con una prestación extraordinaria, los has ganado; otros, no. Y otros, incluso con una gran prestación, no los has ganado. Así que con mucha tranquilidad. Nosotros no nos preparamos para un resultado. Nosotros nos preparamos para un resultado en cada posesión. En cada posesión hay que tomar una buena decisión; y sacar la posesión favorablemente, en ataque o en defensa. Según toque. Luego, el resultado dependerá de muchos factores que veremos al final", contestó a Efe el seleccionador más laureado de la historia de la selección española: con un Mundial, cuatro títulos europeos y un total de ocho medallas en grandes eventos, entre ellas dos olímpicas: una de plata, en Londres 2012; y otra de bronce, en los Juegos de Rio 2016 (Brasil). EFE

arh/jl