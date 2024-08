Rafa Márquez cree que estar en el cuerpo técnico de México lo acerca al Barcelona

México, 1 ago (EFE).- Rafael Márquez dijo este jueves que dejar el puesto de entrenador Barcelona Atlètic para integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre en la selección mexicana con la promesa de que al terminar el Mundial 2026 asumirá el cargo que lo acerca a su objetivo de dirigir al FC Barcelona español.

“No le quitaría valor a la selección y el trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy en día como en el próximo ciclo mundialista, es mi principal vitrina. No me queda duda de que si el día de mañana hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona”, respondió a EFE en su presentación como auxiliar de Aguirre.

Márquez, quien fue central del Barça por siete temporadas, consideró que estar en el equipo de trabajo del ‘Vasco’ Aguirre será tomar una “clase maestra” con el que considera el mejor entrenador mexicano de la historia.

“Tengo dos ilusiones grandes, una es ser entrenador de la selección y la otra es poder regresar al Barcelona, sigo en mis parámetros y proceso y voy a aprender mucho de Javier, tomo el reto con mucha importancia”, añadió Márquez, capitán de la selección mexicana en cinco mundiales.

Márquez, quien después de una carrera que es considera una de las más exitosas para un futbolista mexicano empezó su carrera como estratega en España, en donde se formó para dirigir, primero en los equipos juveniles del RSD Alcalá y a partir de julio de 2022 en el Barça Atlètic, al que en dos años estuvo cerca de ascender a la segunda división ibérica.

Su trabajo en el equipo B del Barcelona fue elogiado por el estilo de juego, que seguía la filosofía del club blaugrana: ser propositivo y protagonista en los partidos al adueñarse la posesión de la pelota.

Esa idea contrasta con la de Aguirre, más reactivo y contragolpeador, una mezcla que espera llevar a México a superar en 2026, el Mundial que organizará con Estados Unidos y Canadá, a superar su mejor resultado en la justa, los cuartos de final.

México atraviesa por una crisis de resultados que se agudizó tras el Mundial Qatar 2022, en el que se rompió una racha de siete copas del mundo en fila avanzando a los octavos de final.

Desde Catar, México ha tenido dos entrenadores, el argentino Diego Cocca, quien solo duró siete partidos, y Jaime Lozano, quien estuvo un año y fue despedido el mes pasado, tras no hacer que México avanzara a la segunda ronda en la Copa América.

Lozano fue ratificado por los directivos en el cargo hasta 2026 al menos tres veces y a pesar de ello fue despedido, sin embargo Márquez confía en la palabra de los directivos que está contemplado para ser el seleccionador rumbo al Mundial de 2030.

“Confío en mi trabajo y estamos en un deporte en el que los resultados deciden mucho, me he caracterizado por no tener miedo al fracaso y es algo que hay que transmitir para intentar buenos resultados”, sentenció Márquez.EFE

