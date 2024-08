Paola Olmedo aclara los rumores sobre su relación actual con José María Almoguera

Hace tan solo cuatro meses, Paola Olmedo y José María Almoguera anunciaban su separación mientras Carmen Borrego se encontraba concursando en 'Supervivientes'. Una noticia que descolocó todos los esquemas familiares y que muchos tachaban de montaje, pues la expareja continuaba haciendo planes juntos. Ahora ya conocemos que el nieto de María Teresa Campos ha rehecho su vida, y es que a pesar de que los rumores apuntan a que hace tan solo un mes seguía quedando con su exmujer, lo cierto es que es que la relación acabó mucho antes de eso. Ese sería el motivo principal por el que hemos visto a una Paola risueña y simpática con la prensa tras publicarse las imágenes de su exmarido besándose con otra mujer. Unas fotografías que no le han molestado para nada y que, al contrario, se las ha tomado con humor. La exnuera de Carmen Borrego ha explicado al equipo de Europa Press como es su relación actual con el padre de su hijo. "De verdad, perdona, no voy a decir nada ni tengo nada que decir, y de verdad dejadme tranquila", una respuesta que refleja su deseo de mantener su privacidad y no involucrarse en las especulaciones que circulan en los medios. Al ser preguntada sobre su relación actual con José y si se siente traicionada, Paola ha sido clara en sus respuestas: "Estoy super bien, me encanta mi tranquilidad y quiero seguir teniéndola". Ha añadido que su relación con él "es cordial" y "siempre está bien", motivo por el que "no hay nada que contar". Además, ha negado cualquier intento de su ex por reunir a la familia y deja claro que no se siente traicionada: "No, no, no, nada". En cuanto a la libertad de José para rehacer su vida, Paola afirma que todos tenemos ese derecho: "Todo el mundo, bien". Sin embargo, no ha tenido nada que decir cuando se le ha preguntado si es verdad que ahora el joven ha cambiado su actitud y está mucho más simpático que nunca.

