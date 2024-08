Luis Miguel y Paloma Cuevas, inseparables en cada momento de la gira: desde el hotel hasta el escenario

Paloma Cuevas y Luis Miguel han demostrado que su vínculo es inquebrantable durante la actual gira del cantante, que ahora mismo se encuentra en España. Las imágenes captadas muestran a la pareja inseparable en cada etapa del tour, desde su llegada en un vuelo privado hasta sus momentos en el hotel y en el escenario. El viaje de la pareja comenzó con su llegada al aeropuerto, donde fueron acompañados por Margarita Vargas y Verónica Cuevas, hermana de Paloma. Luis Miguel, siempre sonriente, saludó amablemente a la prensa antes de entrar en un coche que los llevó al hotel. Para evitar la atención no deseada de la prensa y el público, el cantante optó por llegar al estadio en una furgoneta con los cristales tintados. Su equipo tomó medidas estrictas para asegurar que no fuera visto antes de tiempo. A pesar de estos esfuerzos por mantener la privacidad, la presencia de la modelo, a su lado en todo momento, fue inconfundible. Tras su concierto, el artista hizo una aparición pública para saludar a sus fans. Desde el interior de su coche, el cantante sonrió y levantó la mano en señal de despedida, mientras sus seguidores vitoreaban su paso. La dedicación de Paloma Cuevas a acompañar a Luis Miguel en cada etapa de su gira no ha pasado desapercibida. Las imágenes continúan demostrando el gran vínculo y el profundo amor que comparten, evidenciado en cada momento que pasan juntos durante este tour.

