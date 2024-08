Los países de la OEA no logran acordar una resolución para exigir a Venezuela publicar las actas electorales

Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no han logrado ponerse de acuerdo este miércoles para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) diesen la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude. La votación se ha saldado con 17 votos a favor, once abstenciones --entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia--, cero en contra y la ausencia de cinco países --entre ellos México y Venezuela--, si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto. "Compañeros, la resolución no ha sido aprobada, y esa ha sido la decisión de los Estados miembros que de forma colectiva han votado en el día de hoy", ha expresado el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders. La resolución incluía cinco puntos y pretendía reconocer "la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela", mientras que el segundo punto instaba al CNE a publicar "inmediatamente los resultados de la votación de cada mesa electoral" y a llevar a cabo una "verificación exhaustiva de los resultados en presencia de organizaciones observadoras independientes"; el tercero declaraba como "prioridad absoluta" la salvaguarda de los Derechos Humanos en el país, especialmente el de manifestación pacífica sin que la población sufra represalias. El cuarto punto subrayaba la importancia de "proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral", especialmente las actas impresas y los resultados, mientras que el quinto hacía referencia a la "solidaridad con el pueblo venezolano" y solicitaba al Gobierno venezolano la protección de las instalaciones diplomáticas. El Consejo Permanente ha celebrado una reunión extraordinaria a petición de Ecuador respecto a la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con grandes disturbios que han dejado once manifestantes muertos y más de 1.000 detenidos.

Compartir nota: Guardar Nuevo