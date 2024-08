Hugo González se desfonda al final y es sexto en la final del 200 espalda

El nadador español Hugo González de Oliveira terminó sexto este jueves en la final del 200 metros espalda de natación, en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y se quedó sin medalla en una final en la que nadó entre los tres mejores hasta la última piscina, en la que se desfondó, mientras que Carmen Weiler y África Zamorano no pudieron meterse en la final del 200 espalda femenino, en un mal día para los españoles en el Paris La Defense Arena. No pudo ser. El español terminó peor y sin poder confirmar los buenos presagios que dejaban los pasos por el 50, el 100 (era plata provisional) y el 150 metros, pero una última mala piscina, sin fuerzas para terminar fuerte, le dejó sin medalla. El campeón mundial de la especialidad en Doha fue sexto en una final en la que se metió con el peor tiempo, en la que pasó en puestos de medalla en las tres primeras piscinas apartado de los focos, en la calle 8, pero que se fue al traste en ese último 50 metros. Aún así, 1:55.47 y diploma olímpico. El de Palma repitió en esta final de los 200 espalda la misma posición que en el 100 espalda en la capital francesa, y que hace cuatro años en Tokyo 2020 porque, según él, "no ha salido" lo que pretendía hacer. La final y la medalla de oro se la llevó el húngaro Hubert Kos, gran favorito, con un tiempo de 1:54.26, mientras que la medalla de plata fue para el griego Apostolos Christou y la de bronce para el suizo Roman Mityukov. Por otro lado, el mal día en la piscina del Paris La Defense Arena de Nanterre lo completaron las nadadoras españolas África Zamorano y Carmen Weiler, que se clasificaron en la sesión matinal para las semifinales del 200 espalda femenino pero ninguna de ellas pudo meterse en la final. África Zamorano y Carmen Weiler consiguieron meterse entre las 16 nadadoras más rápidas de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 pero, en busca de la lucha de las medallas, fueron cada una séptima en su serie y, en el global de las 16 nadadoras, Weiler fue 13ª y Zamorano 14ª. Más malas noticias para la natación española; la eliminación del relevo femenino 4x200 libre, compuesto por María Daza, Alba Herrero, Paula Juste y Ainhoa Campabadal, que quedó en octava posición en su serie y solo pudo lograr el decimoquinto tiempo (8.00.23). Además, Hugo González renunció a nadar la prueba del 200 estilos, y así llegar en mejores condiciones a esa final del 200 espalda. SUMMER MCINTOSH AUMENTA SU REINADO La joven nadadora canadiense Summer McIntosh sigue ganando enteros para ser la 'reina' de la natación en Paris 2024, con apenas 17 años. Este jueves se colgó el oro en el 200 mariposa con 8 décimas de margen sobre la estadounidense Regan Smith, y con la medalla de bronce, la china Zhang Yufei, a más de 2 segundos. Es la tercera medalla de McIntosh en estos Juegos parisinos, tras la plata lograda en el 400 libres y el oro que ya conquistó en el 400 estilos. Y todavía le queda el 200 estilos y la prueba del 4x100 libre junto a sus compatriotas. Summer McIntosh cerró la competición de este jueves con la final del 4x200 libres, en la que hizo un gran relevo y Canadá fue cuarta, con el podio para China --bronce--, Estados Unidos --plata-- y Australia --oro--, que se aprovechó del gran final de otra de las estrellas de la natación del presente; Ariarne Titmus. Récord olímpico para Australia y, con la plata de USA, sigue haciendo historia la gran Katie Ledecky, que ya tiene 13 medallas olímpicas. Por otro lado, la estadounidense Kate Douglass ganó la medalla de oro en la final de los 200 braza, con un 2:19.24 con el que superó en 36 centésimas a la sudafricana Tatjana Smith, plata, y a la neerlandesa Tes Schouten, bronce.

