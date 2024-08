(Crónica) Palizas de Serbia y Estados Unidos para aclarar su grupo en el torneo masculino

Las selecciones de baloncesto masculino de Serbia y de Estados Unidos han vencido este miércoles, respectivamente, por 66-107 a Puerto Rico y por 103-86 a Sudán del Sur, aclarando de esta manera su futuro dentro del Grupo C en los Juegos Olímpicos de París (Francia). En el Estadio Pierre Mauroy de Lille, los 15 puntos anotados por Filip Petrusev, junto a nueve rebotes, y los 14 puntos encestados por Nikola Jokic, junto a 15 rebotes y nueve asistencias, demostraron la palpable superioridad serbia en el poste bajo y marcaron el encuentro. De hecho, ambos pívots ayudaron a que su selecciones se marchase al final del primer cuarto con una ventaja de 12 puntos (12-24) que no hizo más que aumentar y aumentar y aumentar hasta el bocinazo definitivo. Primer triunfo de Serbia en estos JJ.OO., ocupando ahora el segundo puesto con un balance equilibrado de 1-1 tras dos jornadas. Líder de ese mismo grupo (2-0) continúa con mucha solidez la selección favorita al oro, la de EE.UU. que capitanea LeBron James. La pléyade de jugadores que tiene el equipo de las barras y estrellas se dosificó ante Sudán del Sur y se repartió responsabilidades, con el pívot Bam Adebayo como máximo anotador gracias a sus 18 puntos. Aparte del 6-7 y del 8-10 mediado el primer cuarto, no tuvo historia este partido en cuanto EE.UU. sacó el rodillo, para batir a un combinado sursudanés que es una de las principales atracciones de este torneo en París 2024 y que todavía puede ser uno de los mejores terceros de grupo.

