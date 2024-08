Crónica del España - Sudáfrica, 3-0

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha vencido este miércoles por 3-0 a la de Sudáfrica, gracias a dos goles de Marc Reyné y otro de José 'Chefo' Basterra, durante la cuarta jornada dentro del Grupo A en los Juegos Olímpicos de París (Francia), manteniendo vivas sus opciones de acceder a los cuartos de final. En la Pista Nº 1 del Estadio Yves-du-Manoir, la previsión de una tormenta eléctrica obligó a que la organización del evento evacuase las gradas del recinto y que el partido se acabase disputando sin público, con ciertas reminiscencias a los pasados JJ.OO. de Tokio 2020. Al minuto y medio de arrancar el cronómetro, oyéndose los gritos de jugadores y respectivos cuerpos técnicos desde el banquillo, Reyné ya acaparó protagonismo con un eslalon por el costado derecho hasta llegar a la línea de fondo y meter un pase raso al segundo palo, donde Daniel Bell evitó 'in extremis' que 'Chefo' Basterra empujase el 1-0. El mismo Reyné, en el 13', mandó fuera un potente disparo, en lo que fue la ocasión más clara a uno y otro bando. El duelo se había vuelto bastante espeso, quizá contagiado por el ambiente desangelado por las butacas vacías. Pero Reyné, omnipresente, se encargó de aderezar el encuentro y halló el premio del gol cuando transcurría el minuto 23. En zona de ataque por la derecha del campo, Marc Vizcaino matió un pase profundo a Marc Recasens, quien a ras de césped envió la pelota a las cercanías del portero rival; bien desmarcado en el primer poste, Reyné hizo el pinche y batió a Gowan Jones en su salida poco ortodoxa. Los pupilos de Max Caldas habían aprovechado así la inferioridad de Sudáfrica por la tarjeta amarilla mostrada a Bradley Sherwood. En los últimos compases de este segundo cuarto, Basterra puso en apuros otra vez a Jones, pero no cristalizó en esa acción el segundo gol de España. De hecho, ya en el tercer periodo, estuvieron muy cerca de igualar el marcador los sudafricanos. Nqobile Ntuli, con una estirada al suelo casi delante de portero español, remachó la pelota al fondo de la red en un contragolpe. Pero la jugada quedó invalidada porque un compañero había cometido infracción al avanzar con un toque de revés con su bastón. Acto seguido, con un remate a la remanguillé y de espaldas al arco sudafricano, Basterra marcó el 2-0 (min.37) para España tras un centro-chut de Marc Miralles que el VAR dio validez. A partir de entonces, los de Caldas anestesiaron el partido y manejaron la pelota para evitar que su adversario se acercase con peligro a la portería de Luis Calzado. En el 53', Reyné dejó todo visto para sentencia con el 3-0. A raíz de una conducción individual de Rafa Vilallonga hacia el área sudafricana, el dorsal 12 de los 'RedSticks' aprovechó la pelota suelta para rematar y firmar su particular doblete. Al buen hacer de España se sumó luego Calzado, parándole con el guante derecho a Mustaphaa Cassiem un 'penalty stroke'. En los últimos 6:15, la selección española amarró con destreza esta victoria clave para su futuro en este torneo olímpico. Con siete puntos en su casillero tras cuatro jornadas ya disputadas, los jugadores que entrena Caldas ocupan la tercera posición provisional; en su horizonte más inmediato, solo les queda enfrentarse a Países Bajos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 3 - SUDÁFRICA, 0 (1-0, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Calzado (P), Alonso, Bonastre, Gispert, Cunill, Rodríguez, Miralles, Clapes, Menini, Basterra y Reyné --equipo inicial--; Vilallonga, Recasens, Vizcaino, De Ignacio-Simo y Font. SUDÁFRICA: Jones (P), Hobson, Guise-Brown, Bell, Davis, M.Cassiem, Julius, Mvimbi, A.Cassiem, Kok y Ntuli --equipo inicial--; Van Tonder, Sherwood, Horne, Spooner y Kraai. --GOLES: 1-0, min.23: Reyné. 2-0, min.37: Basterra. 3-0, min.53: Reyné. --ÁRBITROS: Greenfield (NZL) y Goentgen (ALE). --ESTADIO: Yves-du-Manoir.

