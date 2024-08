Carmen Borrego, envuelta en la polémica: las apasionadas fotos de su hijo y la criticada entrevista de Terelu Campos

Carmen Borrego ha decidido mantenerse al margen de los últimos acontecimientos que han rodeado a su familia, incluyendo la exclusiva de su hermana Terelu Campos en una revista hablando de dinero y las polémicas fotografías de su hijo, José María Almoguera, besándose con una mujer tan solo cuatro meses después de su separación. Ante la reciente exclusiva dada por su hermana, la colaboradora ha sido clara al respecto: "Hablado con ella, que es la que ha dado la exclusiva". La hija de María Teresa Campos ha optado por no involucrarse en los detalles o comentarios adicionales sobre el tema. En cuanto a la fotografía de su hijo, en la que se le ve besando a una mujer que no es Paola Olmedo, Carmen ha mantenido una postura similar. "No tengo nada que decir, yo no soy la protagonista", comentó, dejando claro que no pretende intervenir en asuntos que considera ajenos a su propia persona. La actitud de Carmen Borrego demuestra su deseo de evitar cualquier conflicto mediático y de centrarse en su propia vida, sin interferir en las decisiones o situaciones personales de sus familiares.

