Carlos Alcaraz: "Tengo opciones de llevar una medalla a España"

El tenista español Carlos Alcaraz confesó un cruce de sentimientos estando cerca de "llevar una medalla a España" en el cuadro individual de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, pero tras despedirse en el dobles "soñado" con Rafa Nada. "Estoy contento por pasar a cuartos y darme la opción de avanzar. En el doble, un poco decepcionados por no seguir competiendo juntos, de que esta bonita historia se haya acabado aquí hoy", dijo en zona mixta tras el encuentro con el balear. "Ellos han jugado un gran tenis. Han sido unas bonitas experiencias, momentos inolvidables. Mi sueño desde pequeño de jugar con Rafa, de aprender de él, muy, muy cerca, se ha cumplido. Vamos a intentar quedarnos con las cosas positivas y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa", apuntó. El de El Palmar reconoció que los estadounidenses Rajeev Ram y Austin fueron mejores, y ellos no tuvieron tiempo de pensar en su propio juego. "Hemos hablado un poco del partido, de lo que hemos hecho mal y lo que deberíamos haber hecho. No estamos acostumbrados, hemos estado muy pendientes de los rivales. Cuando no te enfocas en tu juego y más en dónde se van a colocar, en si se mueven, dudas mucho más y en el dobles no puedes dudar ni un segundo", dijo. "Es lo que teníamos que haber hecho, estar enfocados en nosotros, en nuestros tiros, en lo que nosotros hacemos bien, en meterles presión y como hemos hecho en el último juego", añadió. Por último, Alcaraz confesó que confía en sus opciones de ganar medalla en sus primeros Juegos, aunque sin descanso casi de cara al duelo de cuartos contra el estadounidense Tommy Paul a partir de las 14.00. "No sé por qué me han puesto ese horario. Hay que aceptarlo. Vamos a intentar descansar, hacerlo todo rápido para dormir unas horas decentes y dar lo mejor. Sé que si jugamos un gran tenis tenemos opciones de lograr el objetivo, que es llevar una medalla a España", terminó.

Compartir nota: Guardar Nuevo