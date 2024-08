Bosco Martínez Bordiú confiesa su admiración por Sofía Suescun: "Dudaría del gusto de alguien si no le gustase"

Durante su participación en 'Supervivientes All Stars', Bosco Martínez Bordiú no ha escatimado en elogios hacia Sofía Suescun. En sus últimas declaraciones, el joven ha compartido su admiración por la concursante, describiéndola como una persona excepcional. "Yo dudaría del gusto de alguien si no le gustase Sofía. La verdad es que es una persona increíble, súper simpática", ha afirmado Bosco. Además, ha expresado su satisfacción con su experiencia en el reality show, afirmando que se encuentra en un estado de felicidad total. "Estoy feliz como una perdiz", ha añadido Bosco, mostrando su entusiasmo por el desarrollo del concurso y su entorno en el programa. Unas palabras que reflejan su alta estima por Sofía Suescun y su contento general con su participación en 'Supervivientes All Stars'.

