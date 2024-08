Alejandro Nieto y Jorge Pérez coinciden en que Marta Peñate es la justa ganadora de ‘Supervivientes All Stars’

La reciente final de ‘Supervivientes All Stars’ ha dejado claro el apoyo de Alejandro Nieto y Jorge Pérez hacia la ganadora, Marta Peñate. En su llegada a España, ambos concursantes han respaldado la victoria de su compañera, considerándola la más justa y merecida. Alejandro, quien quedó en segundo lugar, se ha mostrado satisfecho con el resultado del concurso, a pesar de no haber alcanzado el primer puesto. "Marta Peñate es una buena ganadora que se merecía el primer puesto", ha afirmado el modelo. Ha añadido que, aunque le hubiera gustado ver a Sofía Suescun en una posición más alta, el resultado es el que es: "¿Qué te digo? Estoy contento con el segundo lugar, me considero un campeón". Por su parte, Jorge también ha defendido la victoria de la influencer, describiéndola como "una merecidísima ganadora". El colaborador de televisión ha elogiado el desempeño de Marta y destaca que, aunque Sofía también tuvo un buen concurso, "Marta ha sido otro nivel". Además, el concursante ha dedicado unas cariñosas palabras a su esposa Alicia, llamándola "un regalo de la vida" para él. Mientras salía del aeropuerto, Jorge Pérez no dudó en tomarse un selfie con uno de sus admiradores, demostrando su cercanía con el público. Con el final del reality, ambos concursantes han mostrado su apoyo y respeto hacia la ganadora, cerrando así una edición más del exitoso programa.

Compartir nota: Guardar Nuevo