Previa del España - Sudáfrica

La selección española femenina de hockey hierba jugará este jueves su cuarto partido en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos ante Sudáfrica (17.30/RTVE), un encuentro en el que está obligada a sumar su segunda victoria ante una selección que aún no ha conseguido ningún punto. Las dirigidas por Carlos García Cuenca llegan a este partido con una victoria ante Gran Bretaña en su debut, un empate ante Estados Unidos y una derrota ante la poderosa selección argentina en el tercer encuentro, y necesitan una victoria más para afrontar con más tranquilidad el último duelo ante Australia, que hasta el momento ha ganado todos los partidos sin problemas. Por su parte, Sudáfrica no ha obtenido ningún punto después de caer por 2-1 ante Australia, 4-2 ante Argentina y 2-1 ante Gran Bretaña, y no puede volver a caer si no quieren ser eliminadas en la fase de grupos en su vuelta a los Juegos tras Londres 2012, donde finalizaron en décima posición. Ambas selecciones se han medido en nueve ocasiones, con tres victorias para España, tres para Sudáfrica y tres empates. La selección española ha ganado los últimos tres duelos en la Hockey Series Women de 2019, el Mundial de 2018 y la Liga Mundial de 2015. Además, sólo ha encajado un gol en estos tres duelos, lo que significan grandes precedentes antes del decisivo choque de este jueves. En la previa, el seleccionador García Cuenca ha incidido en que es un partido que "hay que ganar sí o sí", debido a que son un equipo de "ranking inferior". España ocupa el octavo puesto en la clasificación mundial, mientras que las africanas son el decimotercer mejor equipo. "Mañana hay que ganar, creo que tenemos la capacidad para hacerlo y va a ser difícil porque aquí no hay ningún equipo que regale nada y vamos a intentarlo. Las sensaciones y el compromiso del equipo y cómo va subiendo el nivel nos hace ser muy optimistas", señaló. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, Álvarez, Segú, López, Beatriz Pérez, García, L.Barrios, S.Barrios, Iglesias, Blanca Pérez, Torres-Quevedo, Riera, Strappato y Jiménez. ARGENTINA: Chamberlain (P), Lloyd, Seerane, Botha, Molikoe, Paton, Zulu, Cairo, Isaacs, Augousti, Christie, Mokoena, Pearce, Mali, Louw, de Waal, Bobbs y Swarts. --ESTADIO: Yves-du-Manoir. --HORA: 17.30.

Compartir nota: Guardar Nuevo