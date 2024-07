Netanyahu dice que Israel está preparada para "cualquier provocación", pero no menciona la muerte de Haniye

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que Israel está preparada para "cualquier provocación" por parte de las llamadas fuerzas de la resistencia, si bien no ha mencionado el ataque contra la capital de Irán, Teherán, en el que ha muerto el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) Ismail Haniye. "Desde el ataque en Beirut, hemos escuchado amenazas de todas partes. Estamos preparados para cualquier provocación y nos mantendremos firmes y decididos ante cualquier amenaza", ha subrayado en un discurso a la nación en el que no se ha referido a Haniye. El primer ministro israelí, no obstante, sí ha asegurado que Fuad Shukr, principal comandante del partido milicia chií Hezbolá, fue directamente responsable" de la muerte de los doce israelíes, la mayoría niños, que murieron en la localidad drusa de Majdal Shams en los ocupados Altos del Golan sirios. Shukr murió en la víspera tras un ataque "selectivo" llevado a cabo por el Ejército israelí contra un cuartel del grupo en el sur de la capital libanesa, Beirut. Netanyahu ha extendido en su discurso sus felicitaciones a todos los que han participado en la operación. "Era uno de los terroristas más buscados del mundo. Estados Unidos puso un premio de cinco millones de dólares por su cabeza y no en vano", ha indicado, recordando además su papel en los atentados perpetrados en 1983 en Beirut contra una base militar estadounidense en los que murieron 241 militares. Su discurso se produce tras el ataque contra Haniye, perpetrado sobre las 2.00 de la madrugada (hora local), que se ha llevado a cabo con un misil guiado lanzado desde fuera del país. Las autoridades de Irán han declarado tres días de luto y el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha prometido un "duro castigo" por su muerte. Haniye se encontraba en Teherán para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, con quien mantuvo el martes una reunión junto al líder de Yihad Islámica, Ziyad al Najala, que también se había trasladado a la capital del país. Los dos líderes palestinos también habían mantenido un encuentro con Jamenei. Por el momento, Israel guarda silencio ante la muerte de Haniye, nacido en 1962 en el campo de refugiados de Shati, en el oeste de Ciudad de Gaza. El que fuera líder del buró político de Hamás también ocupó el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina. Haniyeh era una figura relativamente desconocida hasta que encabezó las listas por Hamás que ganaron las elecciones legislativas palestinas en enero de 2006. Sufrió un ataque aéreo en 2003 junto al fundador y líder de la organización Ahmed Yassin.

