(Bloomberg) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González deberían enfrentar penas de prisión de al menos 30 años por promover la violencia postelectoral y buscar desestabilizar su gobierno.

Nota Original: Venezuela’s Maduro: Machado, Gonzalez Should be Jailed 30 Years

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.