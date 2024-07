Los españoles Botín y Trittel acarician el oro olímpico en Marsella

Los españoles Diego Botín y Florian Trittel defendieron este miércoles el liderato en la clase 49er de cara la Medal Race de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde tienen el oro en su mano, mientras que Támara Echegoyen y Paula Barceló no alcanzaron la regata por las medallas pese a cerrar con un primer puesto. El cántabro y el catalán no fallaron con tres pruebas para asegurar su pase a la Medal Race en las mejores condiciones. Unos parciales de 15-12-6 les bastaron para mantener el liderato, aunque no para asegurar una medalla que tienen muy bien encaminada. Con ese sexto puesto, España recuperó el liderato que había perdido por momentos, con cinco puntos sobre los irlandeses y ocho de renta sobre los neozelandeses. El equipo estadounidense, a 12 puntos, también tiene opciones de subir al podio. La Medal Race será la encargada de dictar sentencia, con los españoles cerca de las medallas aunque siete países optarán al oro. "De cara a mañana la clave está en seguir haciendo nuestra rutina, tener un plan claro y afrontarlo. Tenemos las herramientas para lograrlo, así que vamos a ir a tope. Creo que va a ser la Medal Race más apretada de la historia del 49er en los Juegos y creo que lo que más opciones nos va a dar es ir a ganar la prueba. Va a haber mucha acción y va a ser una regata interesante", dijo Botín en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela. Mientras, Támara Echegoyen y Paula Barceló se despidieron de los Juegos Olímpicos tras firmar este jueves un rotundo primero en su última regata olímpica. Los varios infortunios sufridos durante el campeonato y unos parciales de 16-11 en las pruebas anteriores del día les dejaron en la duodécima posición de 49er FX. "Tengo un mix de sensaciones. Ha sido una semana dura en la que hemos luchamos cada metro, pero no salía, no iba bien. Esto puede pasar en el deporte y sobre todo en la vela. Creo que fue un final perfecto, después de unas regatas tan duras, acabar del modo en que lo hicimos… no es capaz de hacerlo cualquiera. Para nosotras era muy importante que la gente viese el equipo que somos y lo que podemos hacer", dijo Echegoyen, orgullosa de haber sacado esa garra final. Mientras, la flota femenina de iQFOiL empezó el día con la disputa de una prueba maratón, de una hora de duración, que las llevaba alrededor de la bahía de Marsella, anulada por la falta de viento. Por la tarde, Pilar Lamadrid y el resto de competidoras disputaron cuatro mangas de tipo slalom. La española firmó unos parciales de 19-7-2-11 con los que consiguió ponerse 14ª. La jornada para la flota masculina de windsurfs voladores empezó con mucho retraso tras una larga espera en la marina. En las cuatro mangas de tipo slalom, Nacho Baltasar, el representante español en esta clase, empezó con un descalificado por fuera de línea en el primer asalto, y luego sumó unos parciales de 4-8-12, que lo mantuvieron en la decimotercera plaza de la general provisional.

