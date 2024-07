Crónica del Puerto Rico-España: 62-63

La selección española femenina de baloncesto se impuso por 62-63 a Puerto Rico y logró su segunda victoria en los dos primeros partidos en los Juegos Olímpicos, en un duelo en el que sufrieron mucho y perdieron una renta de 14 puntos al descanso, para acabar llevándose el triunfo con dos tiros libres finales de Laura Gil. Las de Miguel Méndez consiguieron una sufrida victoria en un partido que controlaron hasta el descanso, pero un apagón tremendo en el tercer cuarto les llevó a un final igualado donde seis puntos de Mariona Ortiz y los dos tiros libres de la murciana les dio el triunfo, que les permite llegar a la última jornada clasificadas, y con la opción de acabar primeras de grupo a falta del último duelo ante Serbia el próximo sábado. El partido arrancó un poco espeso para ambos equipos, que llegaron al minuto 5 con 4-4 en el marcador, con varias pérdidas y fallos en el triple, pero un parcial de 0-9 de las españolas, con cinco puntos de Leonor Rodríguez y una canasta de Megan Gustafson, llevó la renta hasta los nueve al final del primer periodo. La ventaja española siguió creciendo en el segundo periodo hasta los 15 después de una gran salida en el segundo cuarto con seis puntos consecutivos tras sendas canastas de Rodríguez, Paula Ginzo y Mariona Ortiz, que obligó al técnico puertorriqueño a detener el choque. Siete puntos casi consecutivos de Tayra Meléndez y los fallos de España en ataque acercaron a las boricuas, pero la irrupción desde el banquillo de María Araújo con dos triples permitió mantener la renta estable en los 14 puntos con los que se llegó al descanso tras un gran 2+1 de Leonor Rodríguez, que firmó 12 puntos en la primera mitad. APAGÓN TOTAL ESPAÑOL El tercer cuarto significó un antes y un después en el marcador, ya que España perdió los 14 puntos con los que llegó al descanso de ventaja y tuvo que afrontar el último periodo con empate en el marcador. Tan solo fue capaz el actual subcampeón de Europa de anotar cinco puntos en este parcial, los cinco de Megan Gustafson, que firmó un triple y una canasta sobre la bocina, que fueron las únicas canastas de las de Méndez. Todo lo contrario en Puerto Rico, que encontró la inspiración de Arella Guirantes, nueva jugadora del Perfumerías Avenida, que anotó 10 puntos en este periodo, y de Mya Hollingshed, autora de 4 puntos que dejaron el marcador en 44-44 a falta del último cuarto, tras dos tiros libres anotados por la pívot. El último periodo arrancó bien para España gracias a una canasta de Maite Cazorla que parecía romper la sequía en ataque, pero fue un espejismo, ya que siguieron muy espesas hacia la canasta y no pudieron anotar con comodidad como en el primer periodo. Las boricuas llegaron a ir mandando incluso por cuatro puntos gracias a los puntos de la veterana Pamela Rosado y una canasta de India Pagán. Ahí surgió la figura de Mariona Ortiz, debutante en un gran torneo con la selección española, que se erigió en heroína con seis puntos consecutivos que permitieron a las españolas afrontar el último minuto por delante (60-61). Tras dos ataques saldados en pérdidas por ambas partes, Hollingshed anotó una canasta tras una gran acción individual que puso por delante a las puertorriqueñas a falta de 10 segundos para el final. Miguel Méndez diseñó una jugada para llevarse la victoria, pero el lanzamiento de tres de Leonor Rodríguez no entró, aunque en el rebote apareció Laura Gil para imponerse y forzar la falta. La murciana no falló desde el tiro libre y puso por delante a España a falta de 1,8 segundos para el final. Puerto Rico dispuso de tiempo muerto para preparar la acción, pero el tiro de Guirantes desde muy lejos no tocó aro y la selección española se llevó el triunfo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PUERTO RICO, 62 – ESPAÑA, 63 (25-39 al descanso). --EQUIPOS: PUERTO RICO: Jones (-), San Antonio (7), Guirantes(15), Roma (1) y Hollingshed (10) --quinteto inicial--; Melendez (7), Rosado (11), Pérez(-), Gibson(-), Quiñones (2), Pagán (9) y Benítez(-). ESPAÑA: Cazorla (2), Casas (2), Rodríguez (17), Gil (2) y Gustafson (18) --quinteto inicial--; Ortiz (8), Torrens (-), Vilaró (2), Araújo (8), Romero (-) y Ginzo (4). --PARCIALES: 9-18, 16-21, 5-19 y 18-19. --ÁRBITROS: Maripier Malo y Yevgeniy Mikheyev. --PABELLÓN: Estadio Pierre Mauroy.

