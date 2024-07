Carmen Borrego, primeras palabras tras conocerse la nueva relación de su hijo, José María Almoguera

Este miércoles ha salido a la luz en la revista ‘Semana’ la nueva ilusión de José María Almoguera, tan solo cuatro meses después de su separación de Paola Olmedo. Unas fotografías donde le podemos ver muy acaramelado con una joven, y de las que Carmen Borrego no ha tardado en opinar. La colaboradora de televisión ha expresado sus mejores deseos para su hijo en su nueva relación, destacando que lo más importante para ella es su felicidad: "Lo importante es que mi hijo sea feliz. Esté con quien esté. Si es con su mujer, fenomenal. Si es con otra persona, pues fenomenal". Sin embargo, al ser consultada sobre la nueva pareja de José María, la hija de María Teresa Campo ha sido tajante: "¿Una nueva consuegra? Yo no sé de lo que estáis hablando. Te lo prometo. ¿Por qué lanzamos las campanas al vuelo tan pronto?". Borrego ha dejado claro que no se meterá en la vida de su hijo, afirmando que es su vida y que no se va a meter en ella jamás. "Que se lo preguntéis a él, que no es mi vida, es la suya", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre la nueva pareja del joven. También ha asegurado que no piensa comprar la revista en la que aparece su hijo: "No compro nunca revistas, mi amor. Que yo no compro nunca revistas, mi vida". En cuanto a su propia vida, Carmen Borrego ha asegurado que está en el mejor momento de su vida: "Sí". Una vez más, insiste en que no hablará de su hijo: "De momento yo no voy a hablar de él. Creo que si puede haber algún tipo de acercamiento es desde la tranquilidad y desde el no hablar. Y yo como madre no voy a hablar nunca mal de mi hijo". A pesar de las circunstancias, la hermana de Terelu Campos asegura que sigue queriendo a su hijo profundamente: "Lo amo. Os lo juro. Profundamente. Y lo amaré siempre. Las madres no dejamos de querer. Los hijos se equivocan, las madres también nos equivocamos". En caso de tener que pedir perdón, Carmen no tiene problemas en hacerlo: "Yo creo que no me he equivocado, pero si me he equivocado y tengo que pedir disculpas, también lo hago. No pasa nada". Finalmente, al ser preguntada sobre la posibilidad de escribir sus memorias, Carmen ha sido contundente: "Yo soy muy joven. Anda, que no me queda por vivir. A mí me queda mucho por vivir. A mí, las personas que escriben las memorias demasiado pronto, yo soy muy supersticiosa, no las escribo ni de coña. El día que escriba mis memorias, os vais a cagar".

