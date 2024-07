Carlos Alcaraz: "Hemos jugado a un nivel muy alto, muchísimo mejor que el primer día"

El tenista español Carlos Alcaraz ha afirmado que él y Rafael Nadal han jugado este martes "a un nivel muy alto" para vencer por 6-4, (2)6-7 y 10-2 a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof en octavos de final de los Juegos Olímpicos de París (Francia), a su juicio "muchísimo mejor que el primer día" en el cuadro masculino de dobles. "Ha sido un partido muy muy bueno. Yo creo que hemos jugado a un nivel muy alto, muchísimo mejor que el primer día. En términos también de dobles, de cómo posicionarnos en la red, en las jugadas. Yo creo que todo ha sido muchísimo mejor que el primer día. Creo que era algo normal empezar un poquito, voy a decir, dudosos. Y poco a poco, conforme nos damos oportunidades de seguir avanzando, iremos a mejor", declaró Alcaraz en la zona mixta de las instalaciones de Roland Garros. El jugador murciano analizó su estado físico. "Obviamente no es tan exigente como uno individual, pero lo que me he movido, con lo que he apoyado con la pierna derecha, que es donde tengo la molestia, ha ido bastante correcto, bastante bien. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar recuperarlo lo mejor posible", subrayó. Luego abogó por "intentar salir mañana sin dolor, sin poner en riesgo grandes cosas o perderme gran parte de la temporada". "Personalmente ha ido superbién, muy contento de estar aquí. Estaremos a un nivel óptimo físicamente para afrontar los dos partidos y la verdad que con muchísimas ganas del día de mañana, espero que sea un gran día", añadió. "Ojalá que haga menos calor, aunque nosotros los españoles no podemos quejarnos, que estamos acostumbrados a jugar debajo de este calor", dijo Alcaraz sobre próximos compromisos en estos JJ.OO., tanto en el cuadro individual como en éste por parejas. "La gente tiene una expectativa, la gente obviamente desea que haya oros, desea que nosotros dos ganemos el oro en el dobles, pero es algo normal", opinó sobre la posible presión. "Intentamos no pensar mucho en ello, en la presión en que tenemos la obligación de hacerlo, obviamente con nombre no se gana en el dobles", agregó. "Todo puede pasar, hay grandes doblistas que forman pareja durante el año, que tienen mucha confianza y muy buen nivel", advirtió. Alcarz reiteró que "todo puede pasar" en estos JJ.OO. "Hay que intentar estar concentrados, seguir mejorando poco a poco, y ojalá podamos conseguir nuestro objetivo y el objetivo de todos los españoles", indicó al respecto de conseguir medallas en esta cita. "No tengo miedo, yo creo que es un torneo muy ilusionante para mí, el que tengo muchas ganas, es un sueño. Vamos a dar todo lo que tengamos, toda la energía que tengamos para afrontar los dos partidos a un nivel óptimo de energía y físicamente. Y la verdad que ahora mismo en cada momento estar concentrados en lo que toca y, como he dicho, con ilusión y con ganas no hay nada que nos pare", avisó el tenista de El Palmar. "Poco a poco nos vamos conociendo mejor en pista", señaló sobre Nadal. "En estas Olimpiadas tenemos la oportunidad de convivir juntos, de ir poco a poco conociéndonos y obviamente luego en pista ayuda tener un ambiente familiar, un ambiente bueno fuera de pista. Es algo bonito e intentamos pasárnoslo bien el máximo tiempo posible", admitió Alcaraz. "Yo he jugado pocos dobles, pero ya he jugado. A mí me encanta jugar dobles, pero obviamente el calendario individual no me lo permite. Ojalá pudiera y tuviera la oportunidad de jugar más dobles a lo largo del año. Obviamente de vez en cuando es algo bonito, intentas entrenar ciertas cosas, aprender de muchos factores de jugar el dobles y para mí es algo que me encanta y que disfruto mucho", concluyó el jugador murciano.

Compartir nota: Guardar Nuevo