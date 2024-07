Almada cree que "en algún momento" dirigirá a Ecuador, pero que su presente es Pachuca

Harrison (EE.UU.), 30 jul (EFE).- El entrenador uruguayo Guillermo Almada, se declaró este martes grato con el tiempo que trabajó en Ecuador con Barcelona, admitió que "en algún momento" dirigirá la Tri, pero matizó que su presente está vinculado con el banquillo del Pachuca mexicano.

"Siempre lo digo: tenemos un agradecimiento muy especial a todo el pueblo y la gente ecuatoriana", declaró al responder a preguntas relacionadas con la selección ecuatoriana, que hasta este mes fue dirigida por el español Félix Sánchez.

"No puedo decir más que eso: estoy enfocado y metido en lo que es Pachuca", matizó durante una rueda de prensa tras el encuentro de Leagues Cup contra New York Red Bulls (1-1, 5-4 en los penaltis para los mexicanos).

"Seguramente en algún momento de nuestra carrera futbolística dirigiremos a la selección ecuatoriana. Vuelvo a insistir: tenemos un agradecimiento muy importante por lo que vivimos allá, por el apoyo que sé que recibimos a la distancia de toda la gente que pide que nosotros vayamos así como del periodismo. Pero la realidad, vuelvo a insistir, es Pachuca", añadió.

Almada subrayó, a otra pregunta sobre la selección de Ecuador, que no habla de "ahora" sino de "algún momento" y también admitió que sería "un sueño" para él dirigir a la selección de su país, Uruguay.

Además, el entrenador reconoció que hubo acercamientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aunque no hablaron directamente con él.

"Conmigo no. Con la gente que quizá me representa o me lleva mis cosas sí. Se han comunicado, quiero ser honesto con eso", detalló.

"Uno tiene un proyecto deportivo, está trabajando en un club que nos ha protegido, que nos ha dado todo. Vuelvo a insistir: conmigo (Ecuador) no se ha comunicado más allá del amigo que me lleva las cosas. Entonces, estamos muy enfocados en esto y, bueno, no puedo decir más: no desconocemos el interés en nuestro trabajo pero la realidad nuestra es Pachuca y seguramente seguiremos con el proyecto", concluyó. EFE

