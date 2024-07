VÍDEO: Gobierno C-LM cree que PP ha reaccionado "tarde" expulsando al alcalde de Camuñas, a quien pide que dimita

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el Partido Popular ha reaccionado "tarde" expulsando al alcalde de Camuñas (Toledo), Fernando Gallego, tras sus insultos al Rey Felipe VI o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus comentarios "machistas" en redes sociales, y ha pedido al todavía primer edil "que dimita" del cargo de regidor municipal. Así se ha expresado este martes, a preguntas de los medios tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha considerado "incomprensible" que Gallego todavía siga siendo el alcalde del municipio. Sobre sus declaraciones en redes sociales, Simón ha apuntado que son "lamentables, todas ellas", señalando cómo "ha venido realizando comentarios machistas, sexistas, desde hace mucho tiempo", por lo que ha lamentado que el PP "no se haya referido a este asunto en ningún momento". "Desde luego que no es de recibo que tengamos a representantes públicos haciendo comentarios, teniendo comportamientos de esta magnitud, tan lamentables como los que ha hecho", ha precisado la consejera, que ha pedido al alcalde "que dimita" porque "alguien así no puede representar a un municipio, alguien que tiene estos comportamientos machistas no puede representar a un municipio".

