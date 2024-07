Sánchez evita explicar su comparecencia ante el juez en Moncloa por "respeto" al despacho con el Rey

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado dar explicaciones sobre su comparecencia ante el juez que investiga la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por "respeto" al despacho que ha mantenido con el rey Felipe VI este martes en el Palacio de la Almudaina. "Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello", ha señalado Sánchez en declaraciones a los medios tras la reunión con el monarca, que se produjo horas después de que el juez Juan Carlos Peinado acudiese a La Moncloa para tomarle declaración como testigo. El jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar y posteriormente presentó una querella contra Peinado por un presunto delito de prevaricación, al impedirle declarar por escrito, como había solicitado. En la comparecencia ante los medios de esta tarde, no obstante, ha indicado que se referirá a este asunto este miércoles en la rueda de prensa de balance del curso político que se lleva a cabo en La Moncloa "Ahí podré referirme a esta cuestión, pero por el respeto que, lógicamente, me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana", ha indicado.

