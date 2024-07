Meta comienza a implementar la herramienta AI Studio para crear 'chatbots' personalizados

Meta ha empezado a desplegar en Estados Undidos la herramienta AI Studio, desarrollada con Llama 3.1, que permite a cualquier persona "crear y descubrir personajes", así como desarrollar 'chatbots' personalizados a los creadores de contenido. La compañía presentó AI Studio a finales del pasado septiembre, cuando comentó que se trataba de una plataforma que permitiría a los desarrolladores integrar sus propios 'bots' en diferentes aplicaciones de mensajería. Meta ve en esta solución "un lugar donde las personas pueden crear, compartir y descubrir IA con las que chatear, sin tener conocimientos técnicos" y una oportunidad para que cualquier usuario pueda crear sus propia IA para "generar memes, dar consejos de viaje y mucho más", según ha avanzado en una nota de prensa. AI Studio, que ha comenzado a implementarse en Estados Unidos, está desarrollada con Llama 3.1 y se puede acceder a ella tanto a través de la página web como desde la propia aplicación de Instagram. En ambas se ofrece una amplia variedad de plantillas con indicaciones para crear desde cero una IA con diferentes facultades, como la capacidad de enseñar a cocinar o ayudar a los ususarios a incorporar subtítulos en sus vídeos. Estas creaciones pueden ser de uso exclusivo o bien compartirse con otras personas de la red, seguidores y amigos a través de las diferentes plataformas que desarrolla la firma, como son Instagram, Messenger y WhatsApp. Asimismo, a estos personajes impulsados por IA se les puede dotar de nombre, personalidad, tono, avatar y eslogan, para lo que Meta ha puesto a disposición de los usuarios una guía en la que se pueden encontrar consejos e indicaciones de expertos para crearlos. Algunos usuarios ya han tenido la oportunidad de probarlos. Es el caso del fotógrafo Angel Barclay, que ha creado 'What Lens Pro', una IA que identifica la lente idónea para diferentes tipos de fotografía. Por su parte, Assistansts vs. Agents ha desarrollado 'Sammy The Stress Ball', un 'chatbot' de IA que ayuda a superar días de trabajo estresantes. En este sentido, Meta ha afirmado que con AI Studio "los creadores de Instagram pueden configurar una IA como una extensión de ellos mismos" para ofrecer respuestas más rápidas a sus seguidores", lo que ha podido advertir desde que comenzó las pruebas de esta característica, a finales del mes pasado. Estos usuarios pueden personalizar su IA en función de determinados aspectos, como el contenido que suelen compartir en Instagram, los temas de conversación que se deben evitar o los enlaces que desean compartir. Asimismo, Meta ha recordado que todas las respuestas ofrecidas por estos 'chatbots' están etiquetadas "claramente" como generadas por IA, "por lo que hay total transparencia en los fans", tal y como ha apuntado en su blog. En este sentido, ha recordado que cuenta con una serie de políticas dirigidas a mantener a las personas seguuras y ayudar a garantizar que las IA se utilicen de manera responsable.

