Madre de uno de los supervivientes de Majdal Shams a Herzog: "Queremos paz, no guerra"

Jerusalén, 30 jul (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, recorrió este martes el Centro Médico de Galilea en Naharya, en el norte del país, y visitó a uno de los niños heridos, a Adam al-Shaer, de 12 años, que sobrevivió al ataque del sábado pasado en la ciudad drusa Majdal Shams que Israel atribuye a Hizbulá.

"Queremos paz, no guerra. Todo el país quiere la paz. Me duele mucho lo que pasó”, le trasladó la madre de Adam al presidente israelí.

Herzog, por su parte, le deseo a él y al resto de niños que siguen ingresados, algunos todavía con estado crítico, una pronta recuperación.

Asimismo, los padres de Adam quisieron compartir con el presidente los momentos que vivieron tras el impacto del cohete en el campo de fútbol: “tres segundos después de que se activara la sirena en el campo de fútbol, ​​hubo una explosión. Sabía que Adam estaba en el campo de fútbol. Llegué sin tener idea de lo que estaba pasando y comencé a buscar desesperadamente su camiseta con el número 10. No la encontré. Me dije a mí mismo que mi hijo estaba perdido. Desaparecido. Hasta que alguien lo agarró y me dijo: ‘Oye, aquí está tu hijo’”.

Tras la tragedia en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel, el Gobierno de Benjamín Netanyahu prometió venganza contra el grupo libanés Hizbulá a quien responsabiliza del lanzamiento del cohete que mató a 12 niños.

Hace unos minutos, Israel ha confirmado haber bombardeado Beirut contra el responsable del ataque en Majdal Shams. No hay todavía más detalles sobre este ataque.

La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor pico de tensión desde 2006 con un intenso intercambio de fuego desde octubre, que se ha cobrado la vida de al menos 567 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hizbulá, que ha confirmado 353 bajas de milicianos y comandantes, algunas en Siria.

En Israel han muerto 47 personas en el norte (22 militares y 25 civiles, incluidos 12 menores y adolescentes en el ataque de Majdal Shams); mientras que al otro lado de la frontera han fallecido al menos 520 personas, entre ellos 67 integrantes de otras milicias, dos soldados libaneses y más de 100 civiles, incluidos 16 menores y tres periodistas, además de los combatientes de Hizbulá.

Las hostilidades en la divisoria comenzaron el 8 de octubre, al día siguiente de que estallara la guerra en la Franja de Gaza, en solidaridad de Hizbulá con las milicias islamistas palestinas del enclave. EFE

jer/ad

(foto)