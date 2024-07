David Martín: "Esta victoria te da plus de confianza para crecer"

El seleccionador nacional de waterpolo masculino, David Martín, ha asegurado que ganar a Hungría en la fase de grupos (10-7) da un "plus de confianza" notorio al grupo y una "alegría" personal por haber ganada a la anterior 'bestia negra' del equipo, si bien reconoce, como su jugador Álvaro Granados, que de poco sirve hacer una buena fase preliminar. "Contentos sobre todo porque el objetivo de hoy era crecer como equipo. El primer día jugamos, no jugamos un mal partido, pero había que mejorar cosas y hoy el equipo lo ha entendido. Creo que el esfuerzo en defensa ha sido titánico, con un rival muy, muy fuerte, por lo tanto hay que seguir pasito a pasito, esto no significa nada", aseguró el seleccionador a los medios tras el partido. "Es un partido más, y ahora en el siguiente hay que crecer todavía un poquito más, y ya te digo, centrarnos en nosotros, en todo lo que podemos controlar, y luego ya estar preparados para cuando venga lo bueno", añadió. Además, quiso mostrarse prudente porque, en Tokyo 2020, hicieron una gran fase de grupos pero no pudieron hacerse con una medalla. "Tenemos la experiencia de que la fase de grupos cuenta poco. Evidentemente esto te da plus de confianza para crecer, para saber que vamos en la buena dirección, pero no sirve de nada", manifestó. "Tenemos que estar muy concentrados, el siguiente rival será Serbia, que después de la derrota de hoy con Australia seguro que va a venir con el puñal en la boca. Tenemos que crecer como equipo, y prepararnos para lo que viene, porque no significará nada la posición del grupo", avisó. En cuanto a haber ganado a Hungría en una gran competición tras más de dos décadas, no le dio importancia. "Son cosas en las que nosotros no nos fijamos. Los últimos partidos con Hungría han sido auténticas batallas, es uno de los grandes favoritos al oro, lo sigue siendo, este partido no cambia nada. Son partidos muy bonitos para el espectador, y evidentemente esto alegra a uno el día, porque ganar a este tipo de equipos siempre es muy difícil", se sinceró. Por su parte, el jugador Álvaro Granados recordó que no sirve de nada hacer una gran primera fase y quiere tener la "mente fría". "Hay que darle también la importancia que tiene esta victoria, es una victoria en fase de grupos, es una victoria que nos permite seguir creciendo y que nos convence de que estamos en el camino adecuado, pero no deja de ser una victoria en fase de grupos. Aún queda mucho por delante, hay que seguir creciendo mucho", comentó. "La verdad es que el waterpolo español sigue dando alegrías, pero bueno, si algo aprendimos en Tokio es que una buena fase de grupos no te hace ganar el torneo. Tampoco hay que ser ahora pesimistas y no darle la importancia o el mérito que tiene a esta victoria, pero mente fría y a seguir", apeló, en este sentido, uno de los 'cracks' de Martín. "No sé para qué ayuda, la verdad, creo que el deporte muchas veces es injusto o muchas veces no te da lo que crees que mereces, pero bueno, si algo nos ha demostrado estos últimos años después de Tokio, en los que hemos sido campeones del mundo y campeones de Europa, es que nos hizo más fuertes de alguna u otra manera", comentó en cuanto a haber ganado a su 'bestia negra'.

