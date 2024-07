Vox exige al Gobierno que no reconozca el resultado electoral proclamado por Nicolás Maduro

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha exigido al Gobierno que "no reconozca" el resultado proclamado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que ha acusado al Gobierno y a sus socios de ser "cómplices" de la "dictadura" del mandatario venezolano. Así se ha expresado el eurodiputado de Vox durante la protesta que ha tenido lugar en la Puerta del Sol de Madrid tras el resultado electoral proclamado por Maduro. Allí ha denunciado además que en toda la jornada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya realizado una declaración en apoyo a los venezolanos. Buxadé ha asegurado que el resultado electoral es producto de el "fraude planificado por el régimen de Maduro, un régimen corrupto y asesino". A su juicio, los venezolanos se encuentran en "un momento decisivo en el que la clave es el apoyo internacional". Al encuentro han asistido también el portavoz Nacional de Vox, José Antonio Fúster, y la coordinadora de Proyectos de Foro Madrid, Edmalí Mauco, quien ha denunciado que los comicios celebrados el domingo en Venezuela "no eran transparentes ni libres" y se trata de un "fraude masivo". Por ello, ha animado a la comunidad internacional a seguir denunciando y afirmando que "el presidente legítimo y electo de Venezuela es Edmundo González" con María Corina Machado "a la cabeza de ese liderazgo".

