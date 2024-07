VÍDEO: Fórmula 1 - El piloto español Carlos Sainz ficha por Williams a partir de 2025

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz, ahora en Ferrari, correrá a partir de 2025 en Williams Racing, escudería británica con la que ha firmado un nuevo contrato para los dos próximos años, con opción de ampliarlo, acabando con los rumores de las últimas semanas sobre su futuro más próximo. "Williams Racing ha anunciado que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA y posteriores", avanzó la escudería británica en un comunicado publicado en su página web. El piloto madrileño, de 29 años, firma con Williams, procedente de Ferrari, un nuevo contrato de dos años con opción a prorrogar su vínculo con el equipo británico. Después de que el equipo italiano anunciara a Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, como compañero de Charles Leclerc a partir de 2025, Sainz se vio obligado a buscar un nuevo 'hogar' en la parrilla. Y tras ser vinculado con Mercedes o Red Bull, el español elige el proyecto de Williams para seguir su carrera en el 'Gran Circo', después de 23 podios y más de 1.100 puntos. Además, en 2023 fue el único piloto que rompió la hegemonía de Red Bull, y también ganó en Australia este año, sólo diez días después de operarse de apendicitis. Sainz correrá junto al tailandés Alex Albon en 2025 y en 2026, cuando cambie la normativa de la Fórmula 1. "Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión", relató el español. "Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en la F1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte", explicó, antes de defender que "el objetivo final" es "devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla", un "reto" que acepta "con entusiasmo y positividad". Y es que el madrileño se mostró "convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia". "A partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante. Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Williams su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han desempeñado un papel importante en mi toma de decisiones", comentó. "Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo de éxito reside en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de herencia y de carreras en estado puro, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y estoy deseando formar parte de él a partir del año que viene", zanjó en declaraciones publicadas por el equipo. Este fichaje, deja sin hueco al estadounidense Logan Sargeant, al que Williams quiso agradecer su "duro trabajo y dedicación durante los últimos dos años". Se convirtió en el primer piloto estadounidense en puntuar en 30 años y "ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del equipo". Para Williams, la incorporación de Sainz es "una fuerte declaración de intenciones por ambas partes", al firmar a "uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un pedigrí ganador de carreras". 2Carlos no sólo aporta experiencia y rendimiento, sino también una feroz motivación para extraer cada milésima de segundo del equipo y del coche"", concluyó el comunicado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA. https://www.europapress.tv/deportes/894455/1/piloto-espanol-carlos-sainz-ficha-williams-partir-2025 TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

