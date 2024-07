Nacho Palau evita opinar sobre las charlas pseudocientíficas de Miguel Bosé

Esta semana nos enterábamos gracias a la revista Lecturas que Nacho Palau ha decidido demandar a Miguel Bosé por no permitir que los cuatro hijos que tienen en común puedan pasar las vacaciones con él. Una noticia que se produce después de años de lucha porque los cuatro hermanos se críen juntos. El cantante además se enfrenta a otro problema: la Conselleria de Salud del Govern balear ha levantado acta contra los organizadores de la jornada 'Libertad de expresión, libertad terapéutica', celebrada el pasado viernes, en Palma de Mallorca, en la que participó Bosé junto a Josep Pàmies. Este fin de semana, hablábamos con Nacho Palau y nos aseguraba que está "bien" tras anunciar que va a demandar a su exmarido porque no le deja ejercer de padre y nos confesaba que "me encantaría" poder estar con sus hijos en Valencia. En cuanto a la otra denuncia que va a recibir el artista por dar charlas pseudocientíficas, Nacho contesta que "no tengo ni idea" y se mostraba reacio a hablar de ello. Además, Palau no podía evitar la risa al preguntarle por esa amistad especial que tendría con un hombre que se llama Jorge tras los rumores de romance con Ricky Martin. Derrochando complicidad con la prensa, el arquitecto se dejaba ver saliendo de su casa portando refrescos para los reporteros que se encontraban en las inmediaciones, demostrando su preocupación por las altas temperaturas.

