Macarena Gómez y la Duquessa de Cardona disfrutan del concierto de Carla Bruni en Barcelona

La Duquessa de Cardona y Macarena Gómez vivieron un sábado de lo más especial al acudir al concierto de Carla Bruni en Barcelona, en la inauguración de las Nits de la Duquessa De Cardona que promueven la cultura y la música. Allí pudimos ver a Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos, junto a la actriz y su marido, Aldo Comas, además de otros invitados. En este escenario pudimos hablar con Casilda Guerrero-Burgos, quien nos confesaba que el pueblo de Cardona: "es único totalmente, tiene el castillo más importante de España y el más antiguo, la Colegiata Románica es un ejemplo de románico-catalán impresionante que se estudia en Estados Unidos y aquí es totalmente desconocida y son las únicas minas de sal interior que tenemos en la península Ibérica". Muy feliz por poder disfrutar de esta velada, nos comentaba que "mi marido la conoció en Nueva York, yo no, yo la conocí hoy, no tenía la suerte de conocerla. Así que, estoy muy contenta". Por su parte, Macarena nos desvelaba que fue fan de Carla Bruni "cuando era modelo de Carla Bruni, súper fan, súper fan", aunque nos desvelaba que "la he estado escuchando en el coche con mi marido porque no era seguidora, yo venía en el coche escuchándola, pero me encanta, o sea, que canta maravillosamente, pero nunca he sido realmente seguidora de Carla".

