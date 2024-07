Lara Dibildos matiza sus palabras y asegura que no ha criticado a María José Suárez

Lara Dibildos hizo este viernes unas declaraciones en las que aseguraba que no está de acuerdo con que ciertas personas se sienten en los platós de televisión a hablar de sus intimidades. Unas palabras que han creado controversia y muchos han entendido en contra de Álvaro Muñoz Escassi. Tras su obra de teatro, pudimos hablar con Lara para preguntarle si quería matizar las palabras y aprovechaba para desmentir haber criticado a María José Suárez por haberse sentado en un plató para hablar de su vida privada: "¿Cómo? No, no, no, no, por Dios, yo nunca en la vida. No, no, porque también se ha asentado Álvaro". Además, explicaba que "lo que no me parece bien es que la vida íntima de cada uno, que se vaya, o toda la gente que ha salido, vaya a contar las... las historias en televisión, que las cosas que vive uno son de la intimidad de cada uno". Y aclaraba que no se refería a "María José y Álvaro, que evidentemente han tenido una relación y la cuentan, pero que hay más satélites que van hablando y que yo, de mi vida privada, no me gusta hablar, ya". Acompañada por su pareja, Carlos se mostraba contento porque han comparado sus pectorales con los de Escassi y... ¡atención! porque la reacción no puede ser más divertida: "Ah, bueno, eso es que se cuida, ¿no? Hay que cuidarse, yo lo intento".

