La Comunidad cree que la sensación es que "la voluntad del pueblo venezolano no se corresponde" con los resultados

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha considerado este lunes que la sensación que se tiene es que los resultados electorales oficiales de Venezuela "no se correponden con la voluntad del pueblo". En declaraciones a los periodistas, durante una visita en Arganda del Rey a la empresa Innovaciones Imabe, la consejera madrileña ha hecho hincapié en que lo que se pide y lo que están pidiendo los presidentes de distintos países es que haya "transparencia" y que se dé "visibilidad a todas las actas que se han ido produciendo durante el proceso electoral". En este punto, ha manifestado que les llama mucho la atención "que no lo haya hecho también" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha sostenido que "se da la circunstancia de que no han dejado entrar un montón de gente" al país. "Lo único que se pide es transparencia en todo el proceso para asegurarnos que la voluntad del pueblo venezolano coincide con lo que realmente son los resultados", ha insistido.

