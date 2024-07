Hugo González: "He demostrado que puedo nadar mejor"

El nadador Hugo González de Oliveira, sexto en la final de los 100 metros espalda de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, disputada este lunes en La Defense Arena, no ocultó su decepción pese a repetir el mismo puesto que en Tokyo 2020 porque, según él, ha demostrado que puede "nadar mejor". "Es un balance positivo porque nadamos cada vez más rápido, pero no es suficiente. Hemos nadado más rápido tanto en Doha como en Mallorca, así que buscaremos mejores sensaciones en el 200 y tenemos tiempo para analizar y afrontarlo mejor", dijo con el ánimo alicaído en la zona mixta de la piscina temporal más grande de Europa. El estudiante de Ingeniería informática en la Universidad de Berkeley en California (Estados Unidos), donde emigró aconsejado por el exnadador español Sergi López, bronce en Seúl'88, el subcampeón del mundo en los 100 espalda no quiso poner reparos a su papel en la final. "No, no, no me he quejado, simplemente he hecho una anotación. En la piscina competimos todos igual, en igualdad de condiciones", subrayó sobre el hecho denunciado por varios nadadores sobre que el vaso del La Defense mide 2,10 metros en lugar de los 2,50 habituales en las competiciones oficiales de la FINA. Al contrario, el hijo de español y madre brasileña se mostró ambicioso respecto a lo que le resta de competición en el programa olímpico, especialmente el 200 espalda, donde es el actual campeón del mundo. "Al final somos deportistas y si estuviéramos contentos con nadar más lento no seríamos deportistas. Tenemos tiempo para afrontar el 200 con mejores sensaciones desde el principio y no pasar justos de ronda y pelearlo", indicó el campeón de Europa en Budapest 2021. Lo que le molestó a González fue el haberse clasificado para las semifinales con los peores registros, lo que le ha obligado a nadar por las calles exteriores de la piscina olímpica de París. "He pasado 14 a la semifinal y octavo a la final. Quiero pasar con más margen cada prueba, cada ronda y pelear no desde una calle lateral para el 200", expresó. El objetivo ahora es acercarse a sus mejores marcas personales en los 200 estilos, pero, sobre todo, en el doble hectómetro espalda. "Sí, sí, ése es el objetivo desde el principio de temporada y nadamos cada vez más rápido. He demostrado que puedo nadar mejor", subrayó. El pupilo de Dave Durden en California explicó que no nadó junto a la corchera por elección. "No, no, el techo está bastante alto y es un poco más difícil llevar referencias. Pero es buena experiencia para el 200", esgrimió. Con la mente puesta en los Juegos desde septiembre, el velocista español confía en poder recuperar su mejor versión en la capital francesa. "Sabemos que podemos y que no salga ahora no es para estar decepcionados, pero tampoco contentos. Ahora tenemos una oportunidad de nadar mejor en poco menos de 48 horas y demostrarnos que hemos llegado mejor de lo que estamos", deseó antes de marcharse por las entrañas del pabellón que en mayo se llenó con la música de Taylor Swift.

