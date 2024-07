El PP responde al PSOE que pagó el viaje a Venezuela con dinero del partido

El vicepresidente tercero del Parlamento Europeo y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha respondido al PSOE que el viaje de una delegación de diez miembros del PP para las elecciones presidenciales de Venezuela fue pagado con dinero del partido, negando así las sospechas de los socialistas sobre que este se hubiese financiado con dinero público. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, González Pons ha sido preguntado sobre quién pagó el viaje a Venezuela del PP y ha asegurado que fueron "los partidos a los que pertenecemos", respondiendo así a las explicaciones que exigió el PSOE este domingo sobre la financiación del viaje que ellos calificaron como "show". El eurodiputado popular ha destacado a su vez que "al igual" que ellos fueron expulsados al llegar al aeropuerto venezolano, también le ocurrió "a partidos de otros países", y en este sentido ha criticado: "Todos los gobiernos de esos países protestaron por la expulsión de sus nacionales, el Gobierno de España es el único que, en lugar de darnos la razón a nosotros, se la da a Maduro". González Pons ha hecho hincapié en la falta de apoyo del Ejecutivo ante la situación "bochornosa y esperpéntica" que vivieron a su llegada a Venezuela, criticando así que no acudiese el embajador español ante el problema. En otra entrevista, en Telecinco recogida por Europa Press, ha destacado que pidió auxilio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "por su condición de jefe de observadores de Maduro, de expresidente y de compatriota", pero que "no mostró interés" en acudir. "En lugar del embajador vino un cónsul a quien le agradecí mucho su presencia, pero un incidente como éste, con una delegación oficial del Senado presente y con el vicepresidente del Parlamento Europeo presente retenidos en el aeropuerto cuando tenían sus pasaportes en regla y por lo tanto su derecho a ingresar en Venezuela, exigía como mínimo la presencia del embajador", ha sentenciado el eurodiputado. CALIFICA COMO "PARIPÉ" LAS ELECCIONES VENEZOLANAS González Pons ha lamentado la situación de Venezuela y ha afirmado que el tiempo que estuvo allí le bastó para darse cuenta. "Vi una dictadura que montaba un paripé en el que todos confiábamos que diese algún resultado, pero al final el dictador es dictador hasta el final", ha indicado. Así pues, ha recalcado que "no hace falta" más prueba que lo que ya es "conocido" para advertir el fraude en las elecciones, destacando que los observadores neutrales "fueron expulsados", que "no se permitió estar" a la oposición en los colegios electorales "ni en el recuento electoral" y que "nadie tiene las actas". "¿Hace falta alguna prueba más?, cuando de la pistola sale humo no hay que preguntar si alguien ha disparado, cuando las actas electorales no se le han repartido a la oposición no hace falta preguntar si ha habido fraude, es obvio que ha habido un fraude", ha sentenciado. El 'popular' ha destacado que la presión internacional es "el principal factor" para que Maduro "acepte" los resultados, pero que también es "esencial" el papel del ejército venezolano, "que tiene que jugar un papel estabilizador de mantenimiento de la paz y de preservación de los valores democráticos", y espera que no esté "traspasado por los narcos". DEBÍAN RETORNAR POR "VOTAR SANCIONES" El vicepresidente del Parlamento Europeo ha explicado que las autoridades venezolanas, tras amenazarles, insultarles y pretender amedrentarles, les dijeron que los diez miembros del PP debían retornar a España "por haber votado sanciones contra Maduro y su familia por narcotráfico". A esta acusación, Pons ha puntualizado que sólo él lo hizo, ya que lo votó en el Parlamento Europeo, mientras que sus compañeros del Congreso y el Senado no se han manifestado al respecto en sus respectivas cámaras. La policía venezolana, no obstante, le respondió que "las habrían votado si hubieran podido" y no les valió como justificación. "Se produjo una situación casi cómica, porque había dos representantes de una ONG que no tenían nada que ver con nosotros ni con la política, que iban allí a prestar ayuda humanitaria y estaban a nuestro lado en la cola, se rieron de nuestros chistes y por reírse fueron expulsados con nosotros y deportados", ha relatado el 'popular' ejemplificando la poca rigurosidad con la que llevó a cabo el proceso.

