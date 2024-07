Varios cientos de venezolanos votan en Roma en un ambiente de esperanza

Miguel Salvatierra

Roma, 28 jul (EFE).- Varios cientos de venezolanos votaron este domingo en su embajada en Roma, en un ambiente de esperanza expresado por muchos de ellos ante las expectativas de que estas elecciones presidenciales supongan un cambio político tras 25 años de chavismo

"Espero que la gente vaya con conciencia a votar, y que no se olviden de que votando es como vamos a poder llegar a tener un nuevo gobierno", señala a EFE Güensio Lobato, un veterano trabajador de la construcción que hace 5 años se vio obligado a emigrar a más de 8.000 kilómetros de Venezuela en busca de empleo.

Lobato fue uno de los pocos que ejercieron hoy su derecho en la capital de Italia, un país en el hay 13.548 venezolanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat), entre denuncias "requisitos consulares imposibles" por parte de la oposición.

El día comenzó temprano, a las 6.00 hora local (4.00 GMT), cuando se abrieron las puertas de la Embajada y los primeros votantes encontraron dos mesas en las que depositar el voto, dependiendo de los últimos dígitos de su cédula.

"Esperamos salir de 25 años de dictadura. Queremos libertad, queremos poder expresarnos, queremos leyes en nuestro país", señala a EFE Linda Stori, psicóloga de Caracas (centro) que llegó a Italia hace 7 años y que se mostró crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, que busca su tercera reelección.

Fuentes de la Embajada confirmaron a EFE que las votaciones se desarrollaron con normalidad en la legación diplomática, que estuvo custodiada por vigilantes de seguridad privada que solo dejaban entrar a los censados.

Las mismas fuentes no facilitaron los datos finales de la votación, que se cerró a las 18:00 horas locales (16:00 GMT).

Solo son unos 3.000 los venezolanos están registrados en la Sección Consular en Roma (que incluye las regiones centrales de Las Marcas, Lacio, Molise, Cerdeña, Abruzo y Umbría), mientras que, de ellos, 714 están en inscritos en el registro electoral, según las mismas fuentes.

Sin embargo, no pudieron facilitar ni los datos de las otras dos secciones consulares, la de Milán (norte) y la de Nápoles (sur).

El ambiente entre las decenas de personas, en su mayoría mujeres, que se reunieron a las puertas de la embajada en el tranquilo barrio de Municipio Roma II, estuvo bañado de esperanza ante la posibilidad de un cambio en el panorama político de su país.

Entre banderas y música, entonaron el himno venezolano y otras canciones tradicionales de su tierra, en algunas mencionando el nombre de la candidata opositora, María Corina Machado, y se repartió café venezolano a los asistentes.

"Espero realmente que Venezuela pueda resurgir, aunque sabemos que va a ser difícil,", explicó a EFE Magally Alcalá, una italo-venezolana que, a pesar de que abandonó su país hace 30 años por motivos académicos y de que no podía votar, no dudó en acercarse a la embajada a apoyar a sus compatriotas con termos de café.

Este grupo de críticos con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro organizaron una marcha desde el conocido Museo de Villa Borghese hasta la plaza Flaminio, en la que se representó un flashmob reivindicativo, en el que participaron unas 150 personas.

En caso de victoria de la oposición, la idea de algunos de ellos es regresar a casa, un sueño para muchos de los que se vieron obligados a migrar en busca de mejores condiciones laborales y económicas.

"Vamos a necesitar muchos venezolanos para reconstruir un nuevo país", dice a EFE Rosfarith Goitia, una ingeniera de Paraguaná (norte), que vive en París pero que tuvo que viajar a Roma, donde residió 8 años, para poder votar.

Aunque muchos de los que se exiliaron por la difícil situación que vive el país dudan de que el Gobierno venezolano y Madura acepten los resultados si gana el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

"Seguramente al principio dirá que no reconoce (los resultados), que hicimos trampa", sostiene Goitia, que pidió a la oposición que "no abandone al pueblo" si el Gobierno de Maduro no los acepta.

La incógnita se despejará a partir de las 18:00 horas locales en Venezuela (22:00 GMT), cuando cierren los colegios electorales y comience el escrutinio que revelerá el futuro del país latinoamericano. EFE

