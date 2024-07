Remedios Cervantes se deshace en elogios hablando de Luis Miguel

Luis Miguel triunfó en la noche del sábado en Valencia con su insuperable show y contó con la presencia de algunos rostros conocidos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de verle brillar sobre el escenario. Pudimos ver a Remedios Cervantes, fan y amiga del artista, en las inmediaciones del concierto, que no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras a Luis Miguel: "Es una maravillosa persona". También le preguntábamos si había podido reunirse con Paloma Cuevas y el resto de su familia, pero haciendo gala de su discreción, evadía la pregunta y nos confesaba que "todo fenomenal, gracias". Por último, al extrañarnos su presencia en Valencia, nos desvelaba que ella reside allí solo que viaja habitualmente a la capital por temas laborales: "No, yo vivo aquí, bueno, por temas de trabajo".

