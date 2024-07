(Previa) El Nadal-Djokovic marca el tercer día en París con opciones en la piscina, el eslalon y el tiro

El tercer día de competición en los Juegos Olímpicos de París estará marcado para la delegación española por el duelo en Roland Garros entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, mientras que, de cara al medallero, el nadador Hugo González, el palista Miquel Travé y el tirador Alberto Fernández podrían ser buenas opciones. No antes de las 13.30 horas se verán las caras en la Philippe-Chatrier el balear y el serbio, que vivirán su enfrentamiento número 60, con 30-29 a favor del de Belgrado hasta el momento y 16 años después de medirse en las semifinales de los Juegos de Pekín donde se impuso el de Manacor, pendiente de su estado físico. El tenis traerá otra jornada ajetreada donde el gran favorito, el murciano Carlos Alcaraz, buscará en el turno de tarde-noche la tercera ronda ante el peligroso neerlandés Tallon Griekspoor. Mismo objetivo tendrá Cristina Bucsa ante la canadiense Leylah Fernandez, con la santanderina teniendo doble tarea ya que jugará junto a Sara Sorribes el doble ante las italianas Elisabetta Cocciaretto y Lucia Bronzetti. La castellonense también tendrá dos partidos ya que debutará en el dobles mixto junto a Marcel Granollers frente a las australianos Ellen Perez y Matthew Ebden. Además, podrá haber opciones en la piscina donde Hugo González nadará por la noche la final de los 100 espalda, aunque no parte entre los favoritos, mientras que en el piragüismo eslalon, Miquel Travé, tratará de pelear por las medallas en C-1, aunque primero deberá superar las semifinales. En el tatami será el turno de Salvador Cases en -73 kilos donde parte como el número 15 del ranking y en el 'ring' el de Ayoub Ghadfa, actual campeón de Europa del peso. Un campeón olímpico como Alberto Fernández comenzará en la competición de tiro en la modalidad de foso donde puede ser uno de los candidatos por su experiencia y su condición de campeón de Europa. Junto él, el joven Andrés García. También será el estreno del esgrima con Lucía Martín-Portugués, en sable, y Carlos Llavador, en florete, mientras que las parejas Pablo Herrera-Adrián Gavira y Tania Álvarez-Daniela Morena comenzarán su andadura en el voley playa. Otro medallista en Tokio, David Valero, bronce en 2021, intentará estar entre los mejores en la prueba de 'mountain bike' junto a Jofre Cullell. El dos sin timonel de Aina Cid y Virginia Díaz buscará meterse en las semifinales a través de la repesca, Álvaro Robles se estrenará en el cuadro individual en el tenis de mesa y Carlos Díaz y Esteban Benítez acabaron con la prueba de salto de obstáculos su participación en el Concurso General de la hípica. En aguas de Marsella, los 49er de Florian Trittel y Diego Botín y Támara Echegoyen y Paula Barceló tratarán de situarse entre las mejores, mientras que Nacho Baltasar y Pilar Lamadrid esperan poder estrenarse en iQFOil tras el aplazamiento de este domingo. Finalmente, en deportes por equipos, habrá partidos de nivel como el España-Estados Unidos de waterpolo femenino y el España-Suecia de balonmano masculino, mientras que las chicas del hockey sobre hierba se medirán también a los Estados Unidos. --CALENDARIO 29 DE JULIO. 08.30 BÁDMINTON. 09.00 TIRO OLÍMPICO. --ALBERTO FERNÁNDEZ Y ANDRÉS GARCÍA (FOSO). 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. --PABLO HERRERA/ADRIÁN GAVIRA Y DANIELA ÁLVAREZ/TANIA MORENO. 09.30 REMO. --AINA CID Y ESTHER BRIZ. 09.30 ESGRIMA. --LUCÍA MARTÍN-PORTUGUÉS (SABLE) Y CARLOS LLAVADOR (FLORETE). 09.30 TIRO CON ARCO. 10.00 JUDO. --SALVADOR CASES (-73 KILOS). 10.00 TENIS DE MESA. --ÁLVARO ROBLES. 11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.00 BOXEO. --AYOUB GHADFA (+92 KILOS). 11.00 NATACIÓN. --EMMA CARRASCO (400 ESTILOS), CARMEN WEILER (100 ESPALDA) Y CARLOS GARACH (800 LIBRES). 11.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN. 11.00 HÍPICA. --CARLOS DÍAZ Y ESTEBAN BENÍTEZ (OBSTÁCULOS CONCURSO COMPLETO). 12.00 TENIS. --RAFA NADAL, CARLOS ALCARAZ, CRISTINA BUCSA, SARA SORRIBES/CRISTINA BUCSA Y SARA SORRIBES/MARCEL GRANOLLERS. 12.13 VELA. --BOTÍN/TRITTEL (49ER), ECHEGOYEN/BARCELÓ (49ERFX), NACHO BALTASAR Y PILAR LAMADRID (IQFOIL). HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 13.15 ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS. 14.00 RUGBY SEVEN FEMENINO. 14.10 MOUNTAIN BIKE (H). --DAVID VALERO Y JOFRE CULLELL. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. --MIQUEL TRAVÉ (C-1 ESLALON). 15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 15.35 ESPAÑA - Estados Unidos. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 16.00 ESPAÑA - Suecia. 19.00 SURF. 21.22 NATACIÓN. --HUGO GONZÁLEZ (FINAL 100 ESPALDA).

