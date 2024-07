Maduro y González hacen un llamamiento a la votación antes del cierre de urnas

Los dos principales candidatos en las elecciones presidenciales venezolanas de este domingo, Edmundo González y Nicolás Maduro, han realizado un llamamiento en redes sociales a la participación cuando queda una hora para el cierre previsto de las urnas. "Venezolanos, nos queda una hora para participar en esta fiesta electoral. Si aún no has votado, sal y vota. El futuro depende de ti", ha apuntado González en un breve vídeo publicado en su cuenta en X. También Maduro ha apelado a la participación. "Queda una hora para ir a votar, para que el 1x10x7 funcione rematando ya. Esta jornada, buena, buena jornada, extraordinaria", ha afirmado. "Esta es la silla del pueblo, no de la oligarquía", ha afirmado junto al sillón del despacho presidencial del Palacio de Miraflores. "Vamos entonces a culminar la faena en paz. 28 de julio, sal a votar para que corones en victoria la paz (...). Pendiente todo el mundo", ha concluido.

