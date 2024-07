Gustavo Guillermo desmiente que esté en crisis sentimental con Ainhoa

Esta semana nos enterábamos gracias al portal de 'Informalia' que Gustavo Guillermo está viviendo uno de sus peores momentos: sin trabajo, pasando algunas dificultades en su relación sentimental, se encuentra decaído y sin saber cómo enfocar de nuevo su vida tras el fallecimiento de María Teresa Campos. Tras conocer estos datos, Carmen Borrego contestaba al que fuese su hermano desde 'Así es la vida' y aseguraba que ella no puede ayudarle porque le tiene bloqueada y no tiene forma de hablar con él. Además, aseguraba que no puede contratarle como chófer porque no tiene economía suficiente para tener ese servicio. Después de hacer estas declaraciones, hablábamos con Gustavo y le preguntamos si es cierto que está pasando por un mal momento económico y lo cierto es que se mostraba ambiguo: "No voy a decir nada, no tengo nada que decir". Además, desmentía estar en crisis con su pareja sentimental, Ainhoa: "Eso es totalmente falso. Bueno, bueno. Estoy muy feliz con ella", dejando claro que ella sería el único apoyo que tiene en estos momentos.

