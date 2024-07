El PP lamenta el papel del Gobierno en Venezuela: "Sánchez tiene a sus socios allí y nosotros no hemos podido entrar"

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha criticado las "irregularidades" en las elecciones de Venezuela, "donde esta misma mañana se ha cambiado de manera precipitada muchos de los colegios electorales", y ha lamentado el papel del Gobierno de España y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de ser "cómplice" del gobierno de Maduro. "Su actitud ha sido la de un mal demócrata y ha sido la de un mal español. No amparando a sus compatriotas que querían estar como él viviendo este día de las elecciones y a los que dio la espalda cuando el Gobierno de Maduro les prohibió la entrada en Venezuela. Él no ha ido a ser observador sino a ser cómplice de Nicolás Maduro y del régimen chavista", ha afirmado Fúnez en un acto en Ciudad Real. La portavoz del PP se ha referido a la delegación del PP al que Maduro les prohibió este sábado su participación en las elecciones como observadores. Un papel que sí van a poder hacer algunos miembros de la "izquierda radical" española, según Fúnez. "Entendemos que en el día de hoy, Sánchez tiene a sus socios de gobierno en Venezuela y que nosotros, la oposición, no hemos podido entrar", ha indicado. "Nosotros esperábamos desde el Partido Popular un día electoral con todas las garantías respetadas, con todas las garantías de libertades que fuesen respetadas en ese país, pero sabemos que es difícil que eso se pueda ejercer y que eso se pueda cumplir", ha lamentado. Pese a ello, Fúnez ha compartido un mensaje de esperanza para los venezolanos y ha reiterado su apoyo al exdiplomático Edmundo González y a María Corina Machado, triunfadora de las primarias, y que fue inhabilitada por la Justicia. "El cambio en cambio en Venezuela por fin es posible, porque así lo quieren una amplísima mayoría de venezolanos. Hoy se abre una etapa nueva de cambio político, pero sobre todo se abre una etapa abierta a la esperanza, a la libertad y al respeto de los DDHH", ha señalado. FUTURO EN LIBERTAD Por su parte, el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano y particularmente al que vive en la provincia de Ciudad Real, señalando que el Partido Popular "ha estado siempre a favor de las libertades". "El Partido Popular ha estado siempre a favor de que se produzca un cambio que devuelva la libertad, que devuelva la esperanza y que devuelva la ilusión a todos los venezolanos con los que tantos lazos nos unen y con los que tanta fraternidad también nos une", ha expresado, apuntando que el de hoy "es un día de esperanza, un día de ilusión". En referencia a los venezolanos que les acompañaban en la convocatoria, ha considerado que "seguramente todas estas personas que están detrás de nosotros no quisieran estar aquí pero lo han tenido que hacer porque vivían en un país en donde las libertades estaban siendo cercenadas y el Estado de Derecho se estaba poniendo en riesgo como se ha demostrado a lo largo de tantos años de régimen chavista", ha comentado. Valverde ha deseado que, después de tantos años esperando este momento, "el pueblo venezolano marque el rumbo de lo que quiere para el futuro y no tiene que ser otro que el de un futuro en libertad", pueda aprovechar sus "potencialidades" y "las ponga al servicio de su pueblo". A su juicio, ese cambio en Venezuela "significará muchas cosas en toda Iberoamérica, también en Europa y también en España", aunque ha criticado que el PSOE "habla con la boca pequeña" cuando se producen "atropellos" como el sufrido por la delegación del PP expulsada de Venezuela este sábado. En el mismo sentido, el alcalde Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha constatado que hay "muchísimos ciudadanos de Venezuela que buscan en nuestro país refugio y libertad y hemos convivido estos años con la añoranza de su tierra pero también con la esperanza de que este régimen terrible de los chavistas tuviese su fin y hoy lo vemos más cerca que nunca y esa ilusión y esa esperanza hoy se tiene que confirmar no solamente las urnas". "Tienen que abrir las puertas a la libertad y a todos los venezolanos de bien que quieren recuperar el rumbo de un país extraordinario y rico que se ha visto dañado durante estos años", ha comentado el primer edil, que ha confiado en que el de hoy sea un momento "de ilusión y de esperanza después de esta jornada electoral".

Compartir nota: Guardar Nuevo